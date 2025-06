Valérie Zawadská se před 20 lety odstěhovala s rodinou na chalupu a vesnický život si nemůže vynachválit. Dnes už dělá jen to, co sama chce.

Bylo by sice velmi zvláštní, kdybyste neznali její jméno, ale pokud by vám skutečně nic neříkalo, tak rozhodně poznáte alespoň její hlas. Valérie Zawadská patří ke královnám českého dabingu a svůj nezaměnitelný hlas propůjčila hned několika světovým hereckým ikonám. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, dnes už se na veřejnosti příliš neukazuje a raději se věnuje rodině a chalupaření.

Mrcha Alexis z Dynastie

Valérie Zawadská za svůj profesní život propůjčila svůj charakteristický chraplák několika hollywoodským ikonám. Zmiňme však jednu, díky které se zapsala do paměti mnoha diváků. Postava Alexis z kultovního seriálu z 80. let Dynastie, již ztvárnila herečka Joan Collins, byla mezníkem v dabingové kariéře Valérie Zawadské. Její hlas je také neodmyslitelně spojen s další herečkou Claudií Cardinal.

Klid a pohoda na chalupě

Zawadská se už před 20 lety rozhodla, že opustí ruch velkoměsta a začala toužit po klidu a pohodě v přírodě. Odstěhovala se tak se svým partnerem Romanem Křížem do jižních Čech, konkrétně do malé vesničky Cehnice, kde si pořídili chalupu, kterou společně zrekonstruovali tak, že v ní vlastně už žijí celoročně.

„Řekla jsem, že to přináší štěstí. Navíc jsme předtím objeli už pár míst a nikde nás to nevzalo za srdíčko,“ uvedla tehdy na adresu svého bydliště v rozhovoru pro iDNES, když vyprávěla, jak se do chalupy zamilovala v prvních vteřinách. Za znamení považovala to, že její přítel tehdy hned při vstupu do nemovitosti šlápl do psího exkrementu.

A jak je vidět, nemýlila se. Je zde naprosto spokojená. Miluje manuální činnost, u které může zároveň aktivně relaxovat, vyčistit si hlavu. Rozhodně se těžké práce nijak nebojí. Pak se stará o zahradu, pěstuje různé plodiny, ovoce a zeleninu, a také se naučila zavařovat. Stará se o rodinu, vaří a peče a celkově si pochvaluje vesnický život, stejně tak své sousedy.

„Hrozně ráda čtu, dělám na zahradě, procházím se v lese, sbírám houby, zavařuju, zase ráda čtu, potkávám se s fajn lidma, a když nemusím, nechodím do společnosti,“ vyprávěla Zawadská v loňském roce v rozhovoru s Petrem Mackem. „A zjistila jsem, že mě nic nepřinutí k tomu někam jít. Nikam nemusím. Musím jen umřít. Já už chci dělat jen to, co chci já.“ Aktivní je stále v Divadle Radka Brzobohatého a ráda jezdí na Vánoční či Velikonoční koncerty, které spojují vážnou hudbu a mluvené slovo.

Zdroj: Autorský text, iDNES, ČSFD, YouTube – Petr Macek