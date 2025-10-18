Ivan Vyskočil se nezdráhal přiznat, kolik mu byl přiznán starobní důchod. Bohužel i v téměř 80 letech musí stále pracovat, jinak by nevyžil.
Ivan Vyskočil je další česká osobnost, jejíž výše důchodu vás bude šokovat. Umělec totiž přiznal, že jeho penze nedosahuje ani průměru, přestože celý život pracoval a řádně platil daně, a to nemalé, jak jsme zaregistrovali v naší redakci Osobnosti.cz.
Z jeho důchodu není možné vyžít
Ivan Vyskočil otevřeně promluvil o výši svého důchodu. V první chvíli skutečně netušil, jestli se smát nebo brečet, protože jeho penze byla natolik nízká, že nevěřil svým vlastním očím. Celý život pracoval a řádně platil daně a ačkoli svou práci miluje, v 79 letech už by si rád odpočinul, popřípadě si mezi pracovními nabídkami vybíral.
Ale výše jeho důchodu mu zasloužený relax rozhodně neumožňuje. Je totiž natolik nízká, že herec musí být i nadále pracovní aktivní, aby vyžil. Částku se nezdráhal přiznat. „Já vám něco řeknu, já jsem začínal, když jsem odcházel do důchodu, s částkou 6 012 korun, nebo tak nějak. Časem se mi to zvedlo, ale asi jsem si to zavinil sám, asi jsem dělal nevýnosnou práci,“ svěřil se herec v rozhovoru pro web TN.
Také dodal, jak to vypadalo v 90. letech s možností platit si sociální pojištění. Tehdejší výhody se pro něj v současnosti staly obrovskou nevýhodou. „To, co si myslím o výši důchodů, by nešlo zveřejnit. Já jsem si 33 let odpracoval. Jenže my na začátku 90. let dostali možnost, že si nemusíme platit sociální, na což jsme dost dojeli. Ale kluci, co to platili, dostali důchod asi 10 000 korun, z čehož taky nemohli žít, takže jsme na tom byli vlastně stejně. Mně se důchod časem zvedl asi na 12 000 korun, ale pořád pracuju, a navíc bydlím ve svém.“
Peníze rozdal exmanželkám
Vyskočil také přiznal, že veškeré našetřené peníze bohužel rozdal při rozvodových vyrovnáních svým exmanželkám, tudíž mu nic nezbylo a je odkázán na svůj měsíční příjem tvořený penzí a prací. Tentokrát má však vedle sebe partnerku, o 25 let mladší přítelkyni Romanu, se kterou se do chomoutu rozhodně nechystá. Čtyřikrát rozvedený Vyskočil už je tentokrát moudřejší. Jeho přítelkyně mu pomáhá s domácím rozpočtem.
Zdroj: Autorský text, TN, Facebook ProSvět