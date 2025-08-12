Herec Michal Pešek, známý především ze seriálu Malý pitaval z velkého města, měl před sebou slibnou budoucnost. Vše ukončila zákeřná nemoc.
Pamatujete si ještě nejmladšího člena skupiny kriminalistů z úspěšného detektivního seriálu Malý pitaval z velkého města? My v naší redakci Osobnosti.cz ano, a proto jsme se na něj zaměřili. Ztvárnil jej tehdy mladičký herec Michal Pešek, jehož herecká kariéra byla na vzestupu. Osud s ním měl však jiné plány. Bohužel ne příliš radostné.
Slibná herecká kariéra
Seriál Malý pitaval z velkého města je československý detektivní seriál natočený v letech 1982 a 1986. Zahráli si v něm takové herecké hvězdy jako Ladislav Frej, Josef Abrhám, Pavel Zedníček, Jiří Krampol nebo Svatopluk Skopal. K nim se přidal i mladičký Michal Pešek, který jim zdárně sekundoval. Seriál byl hereckým koncertem, v němž nikdo příliš nevyčníval, ani nezanikal. Herečtí kolegové se skvěle doplňovali a Michal Pešek, přestože z party nejmladší, se svým výkonem rozhodně nenechal nijak zahanbit.
Zdálo se, že jeho kariéra je na vzestupu a čeká ho zářná budoucnost. To se však nakonec nestalo. Po revoluci s herectvím skončil a vystřídal od té doby celou řadu různých povolání. Nejvýznamnější zřejmě byla funkce poslance za Občanské fórum. Věnoval se také podnikání, jehož cílem bylo radit politikům.
Strmý pád
Přestože hereckou kariéru odložil, nevypadalo to, že by se Pešek měl špatně, naopak. Přestěhoval se do Nizozemska, působil v oboru finančnictví a věnoval se developerským projektům. Žil si na vysoké noze, tak si údajně mohl dovolit rozhazovat v místních kasinech, a dokonce jezdit auty značky Ferrari. Jenže úspěch je pomíjivý a nemusí trvat věčně, o tom se nakonec Pešek sám přesvědčil. Plnou peněženku vystřídaly dluhy.
Pešek však nebojoval jen s finančními problémy, zaútočila i zákeřná nemoc v podobě rakoviny plic, s níž bojoval asi 1,5 roku. Bohužel marně. Chvíli se zdálo, že by mohl být z nejhoršího venku, ale náhle se jeho zdravotní stav začal zhoršovat. Na sklonku života, kdy skončil slepý a upoutaný na invalidní vozík, se rozhodl vrátit do Čech, kde zemřel obklopen svými nejbližšími dne 7. května 2012 ve věku pouhých 53 let.