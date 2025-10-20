Dcera Karla Gotta Lucie se straní médiím a českému showbyznysu a ráda si žije svůj vlastní život v ústraní. Tentokrát se však už musela ozvat, jde o její rodinu.
Lucie Valčíková je druhorozenou dcerou zesnulého Karla Gotta, která se snaží žít si svůj vlastní život v ústraní, věnovat se své práci a rodině a nebýt příliš častým terčem médií, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. I když se toho o ní příliš neví, přesto se o ní píše často. Zpravidla v souvislosti s dobrým vztahem s vdovou po zpěvákovi, Ivanou Gottovou. Již několikrát bylo uvedeno, že Gottová Lucii vyplácí každý měsíc štědrou apanáž. To už se musela Lucie ozvat.
Čtyři dcery, každá jiná
Karel Gott za svůj život zplodil 4 dcery. První Dominiku, která platí za „černou ovci“ rodiny. Žije ve Finsku se svým manželem a v posledních letech o sobě dává hodně vědět především z důvodu vyřešení pozůstalosti po zesnulém otci, jejíž část si nárokuje. Druhorozenou je již zmiňovaná Lucie, která je přesným opakem Dominiky, a dvě dcery měl Karel Gott se svou jedinou manželkou Ivanou Gottovou, Charlotte Ellu a Nellu Sofii.
Lucie jako jediná z dcer udělala ze svého tatínka už i dědečka. Poprvé se vdala za kuchaře Jana Kovaříka, s nímž má dva syny, Vojtěcha a Jana, do druhého manželství vstoupila s Lukášem Valčíkem, kterému porodila taktéž syna. I přesto, že už její tatínek nežije, s vdovou po Karlu Gottovi má Lucie krásný vztah. Což se o Dominice říct nedá.
Štědrý měsíční příspěvek?
Obě dcery, jak Dominika, tak Lucie, ještě za života jejich tatínka dostaly vyplaceno 6 miliónů korun pod podmínkou, že se vzdají nároku na dědictví. Souhlasily, podepsaly a peníze dostaly. Když Karel Gott zemřel, v rámci dobrých vztahů s Lucií se Ivana Gottová snažila druhorozenou dceru svého manžela do dědictví opět dostat, ale v tomto případě narazila na nekompromisní notářku Alenu Procházkovou.
Našla tedy jinou cestu, jak Lucii finančně podporovat. Média uvádí, že Ivana Gottová Lucii každý měsíc posílá 15 tisíc korun pro ni a 7 tisíc korun na děti. Jenže jak se zdá, je to celé jinak. Vždy tichá Lucie se tentokrát rozhodla ozvat. „Nevím, kde k tomu kdo přišel, ale jednou provždy to není pravda,“ uvedla pro Blesk. „Někdo by se toho mohl chytit a zneužívat nás“ dodala s obavami, jaký dopad by mohla mít tato informace na její rodinu.
Zdroj: Autorský text, Blesk, PrimaŽeny, Facebook Karla Gotta