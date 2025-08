Vilém Postránecký je synem slavného herce Václava Postráneckého. Okusil herectví a dříve chodil s krásnou Denisou Nesvačilovou.

O Vilému Postráneckém se toho příliš nevědělo, dokud asi před 10 lety nezačal randit s hvězdou seriálu ZOO Nové začátky, krásnou zrzkou Denisou Nesvačilovou. Jeho tatínkem byl legendární herec Václav Postránecký. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jestli se Vilém rozhodl jít ve šlépějích svého otce, nebo se umělecké branži raději vyhnul.

Lásku k filmu podědil

Vilém Postránecký vystudoval filmovou školu v Písku, obor produkce, a v roce 2011 získal titul MgA. Studium absolvoval s filmem pod názvem Battle. Později spolupracoval na seriálu Černá sanitka nebo Cesty domů. Byl také vedoucím natáčení na filmu Pohádkář. Jako asistent produkce působil při tvorbě dobového seriálu Vyprávěj, během něhož se také seznámil s Denisou Nesvačilovou. Přestože tvořili jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu, jejich láska vydržela pouhý rok.

Jako produkční manažer působí v reklamní produkci AdWood, jejíž součástí je například i Ctibor Pouba, jenž se produkčně podílí na Vyšehradu: Seryjál, Vyšehradu: Fylm a Vyšehradu: Dvje, kde je hlavní hvězdou Jakub Štáfek. AdWood vytváří reklamy pro takové klienty, jako je například Vodafone, T-mobile, Innogy, Moneta apod.

Vilém je skutečně synem svého otce, protože talentu má na rozdávání. Už během studií získal první ocenění – obdržel dvě ceny v soutěži Noc filmových nadějí v roce 2010. Stejně tak jeho filmy Občas Kopas a Vesnice byly dva roky po sobě nominovány na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film při předávání filmových cen Český lev.

V roce 2015 se z reklamní produkce AdWood na dva roky odtrhl, aby byl součástí dvou velkých německých projektů, historických filmů Berlin 1 a Die Daslerss – Adidas vs. Puma. Zde nabyl mnoho důležitých zkušeností na poli zahraničních filmů.

Okusil i herectví

Dokonce si i vyzkoušel, jaké to je stát před kamerou. Menší roli získal ve filmu 3Bobule, kde měl hrát i jeho tatínek, ale kvůli pochroumanému zdraví to už bohužel nezvládl. Zaslechnout v něm ale můžete alespoň jeho hlas. „Přestože mu už bylo hodně špatně, tak to chtěl udělat – chtěl říct těch pár vět. Tak mu to prostě velelo srdce. Byl na sebe hrdý a pyšný, že to s vypětím všech sil dokázal. A my samozřejmě na něho,“ uvedl kdysi Vilém pro Blesk na adresu svého otce.

Zdroj: Autorský text, Filmovka, Blesk, AhaOnline