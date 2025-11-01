Lásce zkrátka nelze poručit a když se člověk zamiluje, je to to nejkrásnější. Vendula Pizingerová našla lásku u syna své nejlepší kamarádky.
Cesty lásky jsou skutečně nevyzpytatelné. Nikdy nevíte, kde na vás čeká a zpravidla přijde v nejméně očekávanou chvíli, jak je redakci Osobnosti.cz známo. O tom ví své Vendula Pizingerová, která současného manžela zná většinu svého života. Je to totiž syn její nejlepší kamarádky, kterému ještě jako malému chlapci nosila hračky. Dnes spolu vychovávají syna Pepíčka.
Muži Venduly Pizingerové
Vendula Pizingerová, rozená Horová, se v roce 1995 provdala za váženého hudebního skladatele Karla Svobodu a přijala příjmení Svobodová. Společně žili v luxusní vile v Jevanech. V roce 1996 se jim narodila dcera Klárka, která ale zemřela v jejích 4 letech na následky leukémie. Na základě tragédie v rodině Vendula založila Nadační fond Kapka naděje podporující hematologická pracoviště v nemocnicích po celé České republice.
Pět let po ztrátě dcery Vendula porodila syna Jakuba Svobodu. Rodinného štěstí si ale užívala jen pár let. V roce 2007 se totiž její manžel zastřelil na zahradě u jejich vily. Po smrti svého manžela se Vendula provdala ještě celkem dvakrát. V roce 2009 za podnikatele Patrika Auše, manželství však trvalo pouhé 3 roky, a v roce 2015 vstoupila do manželství s Josefem Pizingerem. V říjnu 2020 přivítali na svět syna Pepíčka.
Dělí je výrazný věkový rozdíl
Vendula věk rozhodně nijak neřeší. Dokazuje to i fakt, že zatímco Karel Svoboda byl starší než ona o neuvěřitelných 24 let, její současný manžel je mladší o celých 16 let. Navíc je to syn její nejlepší kamarádky, kterému dříve nosila hračky. Tehdy ji samozřejmě ani ve snu nenapadlo, že se nakonec stane jejím manželem a budou mít syna.
Zřejmě netřeba uvádět, že jejich vztah vyvolal hodně zlé krve a oba si vyslechli spoustu nepřejících komentářů na jejich společné soužití. I její kamarádka Simona nemohla přenést přes srdce, že jí Vendula svedla syna. Rok spolu nepromluvily ani slovo, napsal web Prima Ženy. Dnes už je tomu ale jinak. Všem totiž dokázali, že se nejedná o lehkovážný románek, ale skutečně se milují. Vendula vedle mladšího manžela jen kvete.
Zdroj: Autorský text, Wikipedia, PrimaŽeny, Instagram Venduly Pizingerové