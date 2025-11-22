Dalibor Janda vystoupil jako host na křtu nového alba kapely Ortel. Svými slovy rozvířil na sociálních sítích žhavou debaty.
Zdálo se, že kapele Ortel došla slova, ale opak je pravdou. Sbírala inspiraci a pracovala na nové desce, kterou nyní pokřtila. K tomu si vybrala osobnost české hudební scény, kterou nikdo nečekal, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Na pódiu se objevil zpěvák Dalibor Janda, jehož slova mnohé překvapila. A to nemile.
Vzpomínal na minulý režim
Kapela Ortel křtila nové album v kulturním domě v Kladně, kam si kromě Dalibora Jandy pozvala i jiné, velmi nečekané hosty. Například Roberta Rosenberga, který přítomným ukázal něco ze svého boxerského umění. Nicméně stále zaujal méně než samotný Dalibor Janda. Jeho spojení s kapelou Ortel a jejím frontmanem Tomášem Ortelem nikdo nečekal. Zpěvák se ukázal s obrovskou lahví šampaňského v ruce, aby novému CD kapely popřál úspěch.
Kdyby skončilo u toho, možná by se nestrhla tak žhavá diskuse na sociálních sítích, jako tomu bylo po zpěvákově proslovu. Vrátil se totiž k minulému režimu a Ortela označil za bojovníka podobného jemu samotnému. „On má co říct a já tomu fandím, protože vím, jaké to je. Mně za komunistů zakazovali zpívat, co jsem chtěl, a také jsem přišel o spoustu cen v té době, protože je dostávali jiní. Já jsem byl takzvaně nesocialistický zpěvák,“ nechal se slyšet Janda pro Super.
Slavík a nespočet prodaných desek
Jandovo vrstevníci a pamětníci doby, o níž hovořil, se však nyní chytají za hlavy a mají pocit, že každý z nich asi žil v jiném vesmíru. V tom Jandovo totiž zpěvák zřejmě kreativně a kariérně trpěl, kdežto jiní si pamatují, že je trojnásobným držitelem Slavíka, hitmakerem a autorem nespočtu prodaných desek. Svou největší slávu zaznamenal ve druhé polovině 80. let, kdy také vystoupil na Festivalu politické písně v Sokolově, což byla akce věnována komunisticky orientovaným a politicky angažovaným písním. Konala se mezi lety 1973 a 1988.
„Vidím, že Tomáš je teď takový bojovník, něco podobného v dnešní době, protože každá doba s sebou něco nese. V tom devadesátém roce jsme si mysleli, že to bude trochu jiné, ale bojujeme dál, protože pořád se ten svět nějak mění,“ dodal Janda. Svá slova si však za rámeček nedá, už nyní rezonují internetem a mnozí jsou z jeho projevu více než zklamaní a rozčarovaní.
