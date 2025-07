Ze života modelky skočila do náruče fotbalové hvězdy. Tereza Kadeřábková (dříve Chlebovská) se stáhla z veřejnosti, přesto neztrácí jiskru ani obdiv.

Tereza Chlebovská, dnes Kadeřábková, se narodila v Ústí nad Labem a její cesta k úspěchu nebyla tak náhodná. Měla dar vystupování, byla výřečná, a právě díky tomu dokázala zaujmout i v konkurenci stovek dalších dívek v soutěži miss. Odmala také milovala sport a sledovala fotbal, což ji později přivedlo i k jejímu současnému manželovi. Jak jsme v naší redakci Osobnosti zjistili, místo nekonečných přehlídek a módních kampaní zvolila jinou cestu – rodinu, klid a soukromí.

Modelka si šla za svým snem

Je tomu už přes 10 let, co se Tereza Chlebovská stala královnou krásy. Byla miláčkem fotografů a idolem mnoha dívek. Přirozená krása a půvab jí vynesly korunku České Miss 2012 a následně slibně nastartovanou kariéru modelky. Její úspěch v soutěži krásy nebyl tak nečekaný.

Tereza měla k modelingu blízko už od dětství, kdy ji zaujal svět módy. Díky tomu, že je cílevědomá, přirozeně krásná a disciplinovaná, si otevřela dveře k řadě kampaní a spolupracovala s prestižními značkami. Přesto na okolí působila vždy skromně a s nohama pevně na zemi. Právě kombinace půvabu a rozvahy z ní udělala nejen královnu krásy, ale i veřejně oblíbenou ženu.

V době, kdy měla otevřené dveře do světa showbyznysu, se po jejím boku objevil známý hokejista Ondřej Pavelec. Média je zachytila na společné večeři, jenže jak později vyplynulo, jednalo se o charitativní projekt a tento čas byl vydražen za 20 000 Kč, uvedl Blesk. Jejím skutečným vyvoleným byl fotbalista Pavel Kadeřábek, tehdy výrazný talent Sparty.

Láska, děti a nová etapa

Po boku Pavla Kadeřábka našla zázemí, které jí umožnilo přehodnotit priority. Krátce po začátku vztahu otěhotněla, přišla svatba, stěhování do Německa a postupně se rozrostli o tři děti. Třetí těhotenství se jim podařilo utajit a Tereza až po porodu mluvila otevřeně o svých obavách. Bála se především toho, co by bylo s jejími dětmi v případě komplikací.

Po deseti letech života v Německu se celá rodina vrací zpět do Prahy, protože v Hoffenheimu, kde Kadeřábek hrál, mu neprodloužili smlouvu. Pro oba to byla těžká chvíli, protože v Německu byli velmi spokojení. Navíc z vyjádření Kadeřábkové na sociálních sítích bylo znát, že ukončení spolupráce s klubem neproběhlo podle jejich představ. Ale ve sportu to tak někdy prostě chodí.

„Byli jsme připraveni, že nám to tady v Německu jednou skončí, ale rozhodně jsme nebyli připraveni na to, jakým způsobem to skončí. Možná se někdy rozepíšu víc..,“ napsala na svůj Instagram. Zatímco se Pavel připravuje na novou kapitolu své sportovní kariéry – nebo spíše staronovou, protože se vrací na Letnou – Tereza vládne doma. A i když se do modelingu vracet nehodlá, její elegance a krása neuniknou pozornosti. V publiku zápasů Sparty bude jistě nepřehlédnutelná.

