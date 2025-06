Jitka Schneiderová a její muži. Krásná herečka nikdy neměla nouzi o charismatické muže, kolikrát si také nedokázala vybrat, s kým zůstat.

Herečka Jitka Schneiderová je krásná žena, která má sex-appealu na rozdávání. Je si toho také dobře vědoma, o muže nikdy neměla nouzi. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na její poněkud turbulentní vztahy. Připomeňme, že řadu let tvořila pár s jedním z nejcharismatičtějších českých herců, Davidem Švehlíkem. Toho však vyměnila za jiného Davida, s nímž randila ještě během manželství. A nyní zakotvila u mladšího milionáře.

Láska k Davidu Švehlíkovi

Jitka Schneiderová dokázala muže prohánět. Vždycky byla tak trochu do větru, ale když poznala herce Davida Švehlíka, zdálo se, že se konečně našel někdo, kdo ji zvládne zkrotit a do koho se půvabná herečka dokáže zamilovat až po uši. Manželství trvalo 8 let a počali v něm dceru Sofii Annu. Švehlík si myslel, že Schneiderová je láskou jeho života. Přitom ještě pár let předtím toužil pouze po jediné lásce, lásce k Bohu.

Herec svou kněžskou dráhu myslel skutečně vážně, po absolvování gymnázia studoval na Teologickém konviktu v Litoměřících a poté rok na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Jenže postupně začal mít o své volbě pochyby, nakonec se rozhodl studovat filozofii, poté režii na DAMU. A skončil u herectví jako jeho tatínek. S Jitkou Schneiderovou se sblížil během představení Král Lear v rámci Shakespearovských slavností.

Přestože pár dlouho působil jako reklama na štěstí, jeho lásku zničila nevěra herečky s podnikatelem Davidem Císařem, s nímž údajně randila už od roku 2009, tedy ještě v době, kdy byla vdaná za Švehlíka. Přestože se své manželství ještě snažili zachránit, nebylo cesty zpět. V roce 2012 se definitivně rozpadlo.

Muži Jitky Schneiderové

Po rozvodu herečka ještě nějakou dobu dále randila s Davidem Císařem, ale i jejich vztah nakonec skončil rozchodem. Schneiderová přitom měla jasno v tom, co považuje u muže za podstatné. „Aby byl sám sebou a zůstal takový. A taky smysl pro humor,“ popisovala pro Novinky v roce 2012. Viděla ale i problémy, které přináší doba: „Moje generace v tom tápe. Ženy už nejsou závislé na mužích, mnohdy živí ženy muže, chlapi jsou stresovaní, že málo vydělávají, že přijdou o práci, každý má plno starostí sám se sebou.“

V roce 2015 se poprvé ukázala ve společnosti po boku pohledného podnikatele, designéra a majitele agentury 2FRESH, Lukáše Pittera. Našla si skutečnou partii – milionář, a ještě o 6 let mladší. Zdá se však, že o penězích to rozhodně není. Společně hodně cestují a tráví spolu každou volnou chvíli. Láska mezi nimi je vidět na první pohled. Možná, že herečka konečně našla někoho, s nímž stráví zbytek života.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, Lidovky, Novinky, Instagram Jitky Schneiderové