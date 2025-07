Seriál Ulice má nyní prázdninovou pauzu, ale už z ukázky z poslední epizody víme, že se rozhodně máme na co těšit.

Fanoušci Ulice teď možná pláčou nad dvouměsíční pauzou, ale už nyní se mohou těšit z malé ochutnávky, co všechno nová sezóna divácky oblíbeného seriálu přinese. Je zvykem, že s koncem každého dílu přijde ukázka, co bude následovat. Jinak tomu nebylo ani u poslední epizody. V redakci Osobnosti jsme zjistili, co všechno nás od září čeká v Ulici.

Nový ředitel školy

Asi nejvíce napínavou dějovou linkou bylo v poslední době působení Soni Čechové coby ředitelky školy. Všichni už dlouho očekávali její konec, ale ten byl stále v nedohlednu. Až Soňu doběhla její přehnaná mateřská láska. Dopustila se fatální chyby, která ji stála post ředitelky školy. Teď se spekuluje, kdo by mohl být jejím nástupcem. Pedagogové, studenti i fanoušci seriálu by si v ředitelském křesle nepřáli vidět nikoho jiného než Otíka Puklického. A tak se i stane.

Sblížení Báry s Pavlem

Vztah nevztah Báry a Pavla příznivcům seriálu také nedává už dlouhodobě spát. Nejdříve to vypadalo na velkou lásku, ale nakonec to bylo vzplanutí, které poměrně rychle vyhaslo. Nicméně nelze si nevšimnout, že mezi Bárou a Pavlem stále panuje chemie, s níž oba horlivě bojují. Jak bylo znázorněno v ukázce, po návratu Báry z Barcelony, kde pomáhala svému synovi Matějovi a jeho manželce se synem Vincentem a čerstvě narozenými dvojčátky, dojde ke dlouho očekávanému polibku. Dají se konečně ti dva dohromady?

Vanda nezvládá roli matky

Vanda na konci sezóny porodila holčičku Ester. Teprve se sžívá se svou novou rolí matky, a proto také nebude nouze o mnohé eskapády. Podle ukázky na příští sérii se zdá, že Vanda zapomene miminko v taxíku, ale my ostřílení fanoušci Ulice už víme, že si s námi tvůrci často hrají a po Vandině vykřiknutí: „Já ji zapomněla v taxíku,“ víme, že se může jednat o cokoli. Jak to bude, to se dozvíme až v září.

Nové postavy

A jak už to bývá zvykem, nová série znamená i příchod nových postav. V ukázce jste mohli zahlédnout dvě nové ženy, starší a mladší dívku, jejichž scéna působila celkem dramaticky. Zaslechli jsme pouze jméno Agáta. Kdo ale je ta Agáta a jaký je její životní příběh, na to si budeme muset počkat s příchodem nových dílů. Už teď je ale jasné, že o drama nebude nouze.

Zdroj: Autorský text, TV Nova, Instagram – uliceserial