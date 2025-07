Filmový festival si nenechala ujít ani zpěvačka Sára Milfajtová. Všechny však překvapila svým výběrem šatů. Na luxusní sponzorské party patřily k těm nejodvážnějším.

Znáte ji především z muzikálu Čarodějka nebo z divácky oblíbeného pořadu televize Prima Máme rádi Česko. Zpěvačka Sára Milfajtová si nenechala ujít 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a vyrazila na luxusní karlovarskou party, kde podle našeho názoru na Osobnosti.cz předvedla jeden z nejodvážnějších modelů, jaké jsme zatím na letošním filmovém festivalu mohli doposud vidět.

Našlápnutá kariéra

Sára Milfajtová je zpěvačka s neuvěřitelným hlasem. Je tedy až s podivem, že zatím nemá vlastní album. Nicméně to neznamená, že by se o jejím talentu nevědělo. Před 5 lety se stala součástí jednoho z nejúspěšnějších světových muzikálů v produkci Františka Janečka v jeho GoJa Music Hall. Získala roli bílé čarodějky Glindy v muzikálu Čarodějka, což bylo její vysněné dílo, kde si vždy chtěla zahrát, a to evidentně tak moc, že je schopná kvůli zkoušení a představení dojíždět až z Brna, kde má stálé angažmá.

Sára si prošla i účastí v několika talentových soutěžích. Nejdříve se snažila prosadit v pěvecké soutěži Superstar, poté i v Hlasu. V obou soutěžích postoupila velmi daleko, mohla tak ukázat svůj pěvecký talent a zároveň si vyzkoušet práci s kamerami. Nyní je už řadu let součástí oblíbeného pořadu TV Prima Máme rádi Česko, kde vystupuje po boku Václava Noida Bárty a Venduly Příhodové.

Karlovy Vary jsou pro ni dovolenou

Do Karlových Varů zpěvačka Sára Milfajtová dorazila opravdu pouze jako návštěvník. Nemá zde žádné pracovní povinnosti, tudíž účast na karlovarském filmovém festivalu považuje za jakousi dovolenou. Že se cítí velmi uvolněně, ukázala hlavně na luxusní sponzorské karlovarské party, kde vynesla šaty s pořádně hlubokým výstřihem.

Bylo to neskutečné překvapení, protože právě u Sáry by to nikdo nečekal. „Mně ty šaty přijdou velmi elegantní. A všechno dobře drží, jinak bych si je nebrala,“ uvedla Sára pro Super. Také zmínila, že její šaty nejsou z dílny světoznámých módních domů, ale vybrala si je v půjčovně společenských a svatebních šatů. „Je tam velký výběr, takže je to ideální řešení na takové příležitosti,“ dodala zpěvačka.

Zdroj: Autorský text, Super, Instagram Sáry Milfajtové, Goja