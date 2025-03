Martha Issová oznámila smutnou zprávu, a sice konec angažmá v Dejvickém divadle. Potřebuje zvolnit pracovní nasazení.

Martha Issová se rozhodla k důležitému životnímu kroku. Po dlouhých 19 letech odchází ze stálého angažmá v Dejvickém divadle. Osobnosti.cz se rozhodly zapátrat po důvodu jejího rozhodnutí. Divadlo opouští s těžkým srdcem, protože všechny své kolegy považuje za svou druhou rodinu. Svou roli nejspíš hrály i zdravotní problémy, které ji donutily zvolnit pracovní tempo.

Neustále v zápřahu

Martha Issová působila ve stálém angažmá v Dejvickém divadle dlouhých 19 let od roku 2006. Nespočet rolí, premiér a představení si žádal neustálé fyzické i psychické nasazení, které se na člověku zkrátka musí projevit. Issová začala pociťovat, že se blíží k syndromu vyhoření, kterému se snaží vyhnout, jak uvádí Blesk.

Issová navíc není jen divadelní herečka. Objevila se i v několika úspěšných filmech a seriálech, v poslední době jste ji mohli vidět například v Zátopkovi, kde si zahrála postavu Dany Zátopkové, v novém zpracování pohádky Sedmero krkavců nebo v zahraničním snímku Úkryt v zoo v hlavní roli s Jessicou Chastain. Jejím zatím posledním seriálem byla Mozaika, nyní vysílaná na TV Nova každý pátek.

Potřebuje zpomalit pracovní tempo

V současné době vystupuje v pražské La Fabrice s Annou Polívkovou ve hře Krasavice interkontinentální, která však musela být stažena z repertoáru až do konce března kvůli fyzické náročnosti. Tu by momentálně Issová nebyla schopná zvládnout vzhledem k nedávnému zákroku, jejž musela podstoupit.

„Byla jsem na takovém zákroku, který mi nedovoluje naplno se věnovat fyzickým věcem, a tohle je dost náročné představení. Jinak hraju v dalších divadlech, akorát jsem odešla ze stálého angažmá v Dejvickém divadle. Normálně tam dohrávám, cítím se i nadále s celou tou partou vnitřně spjatá,“ uvedla Issová pro DenikN.

„Cítila jsem nějakou potřebu se trošku zastavit a říct si, kam vlastně chci tu svou práci směřovat. Zatím nevím a zjistila jsem, že skrze pauzu na to nepřijdu. Cítila jsem potřebu zastavit se a podívat se na to v nějakém klidu. Už dlouho ve mně rostl pocit svobody, a když jste v nějakém divadle zaměstnaný, tak to úplně nejde. Čekáte na ten ferman, který vám vlastně řídí život, a tam už jsem pociťovala nekomfort,“ dodala herečka ke své momentální situaci.

Z Dejvického divadla se ovšem neztratí. Stále se na ni můžete těšit v některých hrách, které bude dohrávat, například v Richardovi III., Vzkříšení nebo Vina?. Součástí Dejvického divadla jsou například i takoví herci a herečky jako Ivan Trojan, Klára Melíšková, Václav Neužil, David Novotný, Martin Myšička, Igor Chmela nebo Lenka Krobotová či Tatiana Vilhelmová.

Zdroj: Autorský text, Blesk, DeníkN, DejvickéDivadlo, Wikipedia