Helena Fibingerová, bývalá sportovní hvězda ve vrhu koulí, přiznala po smrti manžela novou lásku.

Bývalou československou atletku Helenu Fibingerovou zasáhla před více jak 3 lety smutná zpráva, musela se rozloučit se svým milovaným manželem Jaroslavem Šmídem. Přestože svou velkou lásku už prožila, nezanevřela na život a nedávno oznámila překvapivou novinku – možná bude svatba.

Umí žít naplno

Helena Fibingerová je úžasná žena s velkým Ž. Do svých 40 let prožila úžasnou sportovní kariéru coby československá koulařka, jejíž světové úspěchy si připomínáme dodnes. Už v 16 letech věděla, že vrh koulí je disciplínou, které se chce věnovat a ve které je dobrá. O 2 roky později ve svých 18 letech už reprezentovala ČSSR na závodech olympijských nadějí Družba v NDR v Rostocku, kde skončila sice druhá, nicméně s osobním rekordem 14,25 metru.

Nevítězila jen nad ostatními, ale i sama nad sebou. Stále a stále se překonávala a lámala osobní i světové rekordy. Poprvé se stala světovou rekordmankou i mimo halu na závodech v Gottwaldově s hodem na 21,57 metru. První medaile se dočkala v roce 1976 na olympiádě v Montrealu, kde získala bronz.

Sport jí však nepřinesl pouze úspěch a slávu, ale i lásku. Jejím tehdejším trenérem byl právě Jaroslav Šmíd, za něhož se provdala na konci května 1977 a zůstali spolu až do jeho smrti v červenci 2021, kdy zemřel ve věku 87 let. Prožili spolu krásných 44 let a nikdy na svou životní lásku nezapomene. Ovšem manželova smrt neznamená, že i ona sama zanevře na život a na své štěstí.

Budou vdavky

Helena Fibingerová přiznala, že je znovu zamilovaná a šťastně zadaná. „Známe se od mých 50 let, nemyslela jsem si, že mě takové štěstí může potkat a že vůbec takový člověk může existovat. Jsme oba nábožensky založení, on je velmi laskavý. Nemám žádný důvod říct, že bych nebyla šťastná. A přála bych si jen žít tak, jak doposud žiju,“ uvedla atletka v rozhovoru s moderátorkou Alex Mynářovou pro Český rozhlas.

Když došlo na téma svatba, nijak se nezdráhala. Přiznala, že by se ještě jednou chtěla vdávat a moc času na odkládání a přemýšlení už nemá. Láska byla to poslední, co Fibingerová k dokonalému životu potřebovala. Je šťastná, její podnikání vzkvétá – po ukončení sportovní kariéry si otevřela malou pekárnu na Moravě, kterou provozuje dodnes a naplňuje ji, a část týdne tráví také v Praze. A nyní možná bude další veselka.

Zdroj: Autorský článek, Wikipedie, ČeskýRozhlas