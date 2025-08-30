Starší dcera Karla Gotta a Ivany Gottové opět potěšila fanoušky. Koncem července se po letech vrátila na sociální sítě a teď se ukázala v romantických šatech. Takhle jí to sluší.
Charlotte Gottová znovu září na sociálních sítích a její nejnovější příspěvek na Instagramu vyvolal vlnu nadšení. Devatenáctiletá dcera legendárního zpěváka Karla Gotta se po delší odmlce objevila na sérii fotografií, na kterých doslova bere dech. V dlouhých žlutých šatech působí jako éterická víla a na Osobnosti.cz musíme říct, že fanoušci jsou ve vzácné shodě: její krása i noblesa odráží odkaz jejího slavného tatínka.
Vypadá jako víla
Dcera Karla Gotta, Charlotte, potěšila fanoušky další sérií fotek na svém Instagramu. Ti jsou nadšení, protože dnes už devatenáctiletá slečna se několik let na sociálních sítích neukazovala. Fanoušci tak málem nevěří, jak za těch pár let vyrostla a jak jí to sluší. Tentokrát se nechala zvěčnit v dlouhých žlutých šatech. A všichni se shodli na tom, že vypadá jako opravdová víla.
„Charlottko, jste krásná slečna, něžná, tatínek by byl pyšný, jste mu hodně podobná. I maminka je jistě na vás a vaši sestru pyšná a šťastná, že vás má. Přeji vám i mamince a sestře hodně zdraví,“ vzkázala jí jedna z komentujících. „Škoda, že se tatínek nedožil Vaši dospělosti. Jste neskutečně krásná a podobu s tátou nezapřete,“ pochválila ji další.
Jako malá si přála být zpěvačkou
Pod snímkem se sešly stovky podobných komentářů, kde lidé Gottově dceři skládají komplimenty a přejí jí všechno nejlepší do života. Kromě podoby však Charlotte po svém tatínkovi zdědila i pěvecký talent. Ten už v minulosti několikrát předvedla. Už jako malá si zahrála ve dvou muzikálech a s tatínkem také nazpívala nezapomenutelný duet Srdce nehasnou. On sám ji považoval za hotovou zpěvačku.
Studovat se vydala na reálné gymnázium. O své budoucnosti se tak bude teprve rozhodovat. Sama si však jako malá přála být zpěvačkou a je jasné, že fanoušci by ji v této roli určitě rádi viděli. Zatím však zůstává tajemná a ke svým příspěvkům nepíše žádné komentáře. Na to, kam ji životní cesta zavane, si tak budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
Zdroj: Autorský text, Instagram CharotteGottová, IDnes