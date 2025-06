Představitelka Margaret Houlihanové, vrchní sestry ze seriálu M*A*S*H, zemřela v pátek 30. května ve věku 87 let ve svém domě v New Yorku.

Zemřela představitelka majora Margaret Houlihanové z legendárního televizního seriálu M*A*S*H, Loretta Swit. Informaci potvrdil její zástupce B. Harlan Boll na svém facebookovém profilu. Bylo jí 87 let a předpokládá se, že zemřela přirozenou smrtí ve svém domě v New Yorku. Na Osobnosti.cz bychom rádi připomněli její kariéru, neodmyslitelně spjatou právě s rolí vojenské zdravotní sestry.

Major Margaret Houlihanová

Loretta Swit hrála jak v divadlech, tak i na filmových plátnech a v televizních seriálech. Přestože měla za sebou dlouhou slavnou kariéru, zřejmě nejvíce se široké veřejnosti představila jako vrchní sestra Margaret Houlihanová v seriálu M*A*S*H vysílaném v letech 1972 až 1983. Silná, pracovitá a tvrdá zdravotní sestra měla být protikladem kapitána Benjamina Franklina „Hawkeyeho“ Pierce, kterého ztvárnil Alan Alda.

Jak připomíná HollywoodReporter, právě tito dva herci byli také jedinými, kteří se objevili jak v pilotním, tak závěrečném dílu. Seriál byl adaptací oscarového filmu Roberta Altmana z roku 1970, který se proslavil svým volným humorem, satirickým přístupem k válečným filmům, nadměrným množstvím krve na operačním sále a nahotou zdravotních sester. Televizní seriál, který produkovali Larry Gelbart a Gen Reynolds, byl pro televizi více umírněn, ale zachoval si ráz filmu.

Mobilní armádní chirurgická nemocnice 4077, kde se seriál odehrával, umožnila lékařům zatíženým vyčerpávající prací vypořádat se s válečnou situací žertíky, vyprávěním vtipů při provádění operací a přetahováním se s pacienty a armádními hodnostmi o tématech, jako je rasismus, sexismus, nevěra a dopady posttraumatické stresové poruchy u vojáků.

Získala ocenění Emmy

Loretta Swit získala za svou kariéru celou řadu ocenění, za zmínku stojí především dvě ceny Emmy za herecké výkony v seriálu M*A*S*H a za svou práci v tomto seriálu byla ještě 8x nominována. Byla také 4x nominována na Zlaté glóby. Jak se seriál rozvíjel a do komediálních linií začleňoval dramatičtější dějové linie, Swit sama chtěla podle Entertainment Weekly Houlihanovou ztvárnit hlouběji než jen jako přezdívku „Hot Lips“, kterou její postava dostala během aféry s Frankem Burnsem.

Dříve uvedla, že stále dostává dopisy od žen z celého světa, které se díky Houlihanové rozhodly stát zdravotními sestrami. Swit byla šťastná, že mohla někomu takovýmto způsobem přispět do života a ovlivnit jej. Kromě seriálu M*A*S*H také hrála na Broadwayi ve hře Same Time, Next Year nebo v The Mystery of Edwin Drood. Mezi další její televizní seriály patří například Mission: Impossible, Mannix, Gunsmoke a Hawaii Five-O. Z filmů zmiňme například ženský liberální snímek Stand Up and Be Counted z roku 1972.

Zdroj: Autorský text, Facebook B. Harlan Boll, Hollywood Reporter, EntertainmentWeekly, IMDb