Dáda Patrasová se po smrti Aničky stáhla do ústraní. Do médií promluvila až téměř měsíc po odchodu své dcery. Prozradila, komu je vděčná.

Ztráta dítěte je jedním z nejtěžších okamžiků v životě rodiče a právě touto bolestí nyní procházejí Dáda Patrasová a Felix Slováček po smrti své milované dcery Aničky. Mladá zpěvačka a herečka zemřela 6. dubna po dlouhém boji s vážnou nemocí. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak se se smutkem Dáda vyrovnává a co jí pomáhá.

Odjela nabírat síly na chalupu

Jen těžko si jde představit, jakou bolest nyní prožívají rodiče Aničky Slováčkové, která 6. dubna zemřela po dlouhé nemoci, obklopená svými nejbližšími. Téměř měsíc po jejím odchodu se do médií vyjádřila i Dáda Patrasová, kterou v těžkých chvílích drží nad vodou její manžel Felix, ale také velká podpora a vzkazy, které rodina dostává.

„Zvládám to díky Felixovi! On je mou velkou oporou, on je statečný a silný a já jsem silnější díky němu,“ svěřila se nyní deníku Blesk Dáda, která odjela truchlit a nabírat sílu na chalupu, kde je mimo centrum dění. Tady také nechali rozprášit Aniččin popel, tak jak si přála. „To víte, pobyt na chalupě a v přírodě mi dodává energii. Prosím, napište, že děkuji všem za nádherné kondolence a přání, abychom se drželi,“ dodala.

S Felixem zakopali válečnou sekeru

Lidé rodinu zahrnuli kondolencemi i povzbuzujícími vzkazy, které dokážou v těžkých chvílích pohladit na duši. „Mám teď po měsíci pocit určitého vysvobození, že jsme Aničku pustili tam, kde je jí lépe. Přála si, abychom žili, pracovali a fungovali, a to my budeme,“ řekla Dáda v slzách. Ačkoliv poslední měsíce mezi manželi panovalo velké napětí a Felix Slováček se netajil tím, že jeho žena má problém s alkoholem a žije ve svém světě, ke konci Aniččina života se oba snažili odložit vzájemné půtky a být tu pro jejich dceru.

„Ten tlak je neuvěřitelný a zvládáme to kvůli ní, protože ji milujeme. Kdybychom se před ní hroutili, to by bylo to nejhorší. Teď jsme s Felixem v pohodě. Jsme tady pro Aničku oba dva,“ řekla deníku Expres poté, co byla Anička v březnu hospitalizovaná na několik dní kvůli problémům s hlasivkami. Jen pár týdnů na to Anička zemřela. Felix s Dádou se sešli u jejího lůžka, aby jí splnili její poslední přání. Chtěla totiž zemřít doma.

