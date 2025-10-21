Princ William nedokázal potlačit slzy během emotivního rozhovoru se ženou, která přišla o manžela pouhých 5 dní poté, co ztratila syna.
Princ William hovořil s Rhian Mannings v jejím domě v jižním Walesu. Mannings v roce 2012 náhle ztratila svého ročního syna George v důsledku bezpříznakového zápalu plic a chřipky typu A. O 5 dní později zemřel její manžel Paul, který spáchal sebevraždu. Uvedla, že se Paul za smrt jejich syna cítil vinný, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali.
Organizace na podporu rodičů
Rhian Mannings využila svou smutnou zkušenost k propagaci něčeho dobrého. Vložila ji do založení charitativní organizace zaměřené na podporu rodičů, kteří utrpěli ztrátu dítěte nebo mladého dospělého. Královská nadace prince a princezny z Walesu spouští novou Národní síť pro prevenci sebevražd, jejímž cílem je spojit charitativní organizace a transformovat prevenci sebevražd ve Spojeném království. Mannings a její charitativní organizace Wish Upon A Star budou součástí této sítě. Za svou činnost byla Mannings před 4 lety oceněna královským titulem MBE (Řádem britského impéria).
Podle statistik uvedených ve videu ve Spojeném království každých 90 minut někdo spáchá sebevraždu. Video, kde princ William vede rozhovor s Mannings o jejích vlastních zkušenostech, bylo zveřejněno na Světový den duševního zdraví, aby zdůraznilo úsilí o prevenci sebevražd.
Nedokázal udržet slzy
Princ William nyní celému světu ukázal, že je skutečným panovníkem se srdcem na správném místě. Přestože jako člen královské rodiny musí dodržovat spoustu pravidel, je především člověk, manžel a otec od rodiny. „Byli jsme tak šťastní a myslím, že to jen ukazuje, že se to opravdu může stát každému,“ uvedla Maninngs. William se jí zeptal, co by řekla svému zesnulému manželovi, kdyby měla tu možnost.
„Posadila bych si ho k sobě a zeptala se ho, proč za mnou nepřišel. Protože přišel o tolik radosti, mohli jsme být v pořádku. A myslím, že to je na tom to nejtěžší, byli bychom v pořádku,“ říká Mannings Williamovi, který se následně viditelně dojímá a dává si na čas, aby se zase vzpamatoval, než budou v rozhovoru pokračovat. „Nejlepší způsob, jak předejít sebevraždě, je o ní mluvit. Mluvte o tom včas, mluvte o tom se svými blízkými, těmi, kterým důvěřujete, se svými přáteli,“ říká William.
Williamova ochota projevovat otevřenost a zranitelnost na veřejnosti je výrazným odklonem od předchozích generací královské rodiny, pro které byly veřejné projevy emocí vzácností. V nedávném rozhovoru s kanadským hercem a komikem Eugenem Levym prince uvedl, že rok 2024 byl pro něj nejtěžší, protože se vyrovnával s tím, že jeho manželka Kate i jeho otec, král Karel III., bojovali s rakovinou. Navíc je stále narušen jeho vztah s bratrem, princem Harrym. To je na jednoho člověka skutečně příliš.
Zdroj: Autorský text, Super, YouTube TODAY