Prezident Petr Pavel s první dámou sice bydlí během pracovního týdne v Praze, ale na víkendy stále jezdí domů do Černoučku.

V této malé vesničce žije něco kolem 300 obyvatel, a vlastně není ničím významná. Jen snad tím, že se nachází poblíž hory Říp, kam podle pověsti kdysi doputoval praotec Čech. A zde se propojuje historie se současností. Vládce Čechů a Říp. Po nástupu Petra Pavla do funkce prezidenta však zájem o tuto vísku značně stoupl, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili. Mnoho lidí chce spatřit ne-li rovnou prezidenta na zahradě, pak alespoň místo, které je jeho srdci blízké, jeho domov.

Malá víska v blízkosti Roudnice nad Labem

Černouček je klidná obec, kde dobře funguje komunita obyvatel. Čas od času se scházejí na společných akcích, ale jinak je tu klid. A co víc by mohl právě prezident země potřebovat… Jeho pravý domov se nachází na okraji vsi. Dům má meruňkovou fasádu a cihlové obložení kolem oken a vstupních dveří. Prezident Petr Pavel nepatří k těm, co by dávali přednost velkému přepychu. Úhledný rodinný domek, s dobře udržovanou zahradou, kde je posezení k odpočinku – takový je domov muže, který stojí nohama pevně na zemi a nehledá vzdušné zámky.

Rodinný dům Pavlových se nijak zvlášť neliší od řady novostaveb kolem, v nichž bydlí především mladé rodiny s dětmi. Místo spíš nenápadné než okázalé. Tamní starostka i starousedlíci hovoří o Petru Pavlovi s úctou. Když je pan prezident doma, rád splyne s místním životem. Se spoluobčany si popovídá a zajde mezi ně i do tamní hasičské pivnice, jak uvádí CNNPrimaNews.

Kde bydlí pár v pracovním týdnu

S nástupem do prezidentského úřadu bylo nutné přemístění do Prahy. Petr Pavel s manželkou se koncem roku 2023 nastěhovali do pražské Lumbeho vily, která slouží jako oficiální prezidentské sídlo. Lumbeho vila je původně klasicistní patrový měšťanský dům, který je situován v ulici U Brusnice, v severozápadní části Hradčan. A tak se prezidentský pár vrací do svého domova v Černoučku o volných víkendech a dovolených, aby si ve vesničce obklopené přírodou manželé odpočinuli a ve svém pravém domově nabrali nové síly.

Eva Pavlová si v nedávném rozhovoru pro Blesk posteskla, že ji trápí ztráta soukromí, ale snaží se žít jako dřív. „Toho se chci nadále držet navzdory tomu, že mám dneska vlastně tři domácnosti. Jednu tady, kde teď bydlíme (Lumbeho vila), dřív jsem bydlela na internátě, tak často vtipkuji, že tu máme trošku hradní internát. Pak máme dům, ve kterém jsme bydleli předtím, v Černoučku pod Řípem. A ještě do třetice chaloupku, kterou mám po svých předcích. Pořád se v nich snažím soukromě fungovat, ale opravdu je ta ztráta soukromí velká,“ uvedla první dáma.

Zdroje: Autorský text, CNNPrimaNews, Extra, Blesk