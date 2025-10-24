Prezident Petr Pavel po návštěvě Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech vyžaduje urgentní řešení stavu, v jakém se léčebna nachází.
Prezident Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou pokračují v návštěvě Ústeckého kraje. Druhý den se setkali se zastupiteli města a zavítali mezi vojáky v Žatci a do Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. Jak redakci Osobnosti.cz neuniklo, byli šokováni jejím stavem.
Pacienti přibývají, lékaři ubývají
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Ústeckého kraje zavítali i do Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. Ta byla v minulosti několikrát hlavním tématem médií kvůli svému stavu. Špatné vybavení a také nedostatek lékařů. Na inovaci provozu byla dokonce vyhlášena veřejná sbírka.
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo provozní příspěvek ve výši cca 9 milionů korun, které mají být využity na opravy, vybavení a celkové zlepšení chodu nemocnice. Ředitelka Nikol Přibilová však uvedla, že se jedná jen o dočasné řešení. Situaci, v jaké se léčebna nachází, to bohužel z dlouhodobého hlediska nevyřeší.
Nemocnice navíc sídlí v pronajaté budově, ministerstvo zdravotnictví tak uvedlo, že je ve hře i možnost, že by se do budoucna postavila nemocnice nová. Mluvil o tom ministr zdravotnictví Vlastimil Válek už v roce 2023. Problémem jsou však personální a odborné kapacity na tak velký projekt.
Je třeba urgentní řešení
Petr Pavel si při návštěvě Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech byl dobře vědom, že aktuální stav budovy je silně nevyhovující. Zváží-li, že se zde léčí děti, ty nejzranitelnější osoby, s duševními problémy, je třeba situaci urgentně řešit.
„V Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech to platí obzvlášť. Přestože dětských pacientů s duševním onemocněním přibývá, v této nemocnici zoufale chybí psychiatři. Navíc jsou zdejší prostory silně nevyhovující. Situace, ve které se nemocnice nachází, nepochybně vyžaduje urgentní řešení,“ zdůraznil prezident pro Blesk. Kapacita nemocnice je 50 lůžek, jež jsou zpravidla naplno využitá. Někteří pacienti jsou na čekací listině.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Blesk, Facebook Petra Pavla