Petr Čtvrtníček v živém vysílání pořadu Snídaně s Novou vstal a nechal kolovat svůj mobilní telefon mezi štábem. Narážel na skandál Filipa Turka.
Že se Petr Čtvrtníček nebojí rýpnout do vosího hnízda, to víme už z dob České sody nebo divadelní hry Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?, kterou napsal na přelomu let 2004 a 2005 jako reakci na korupční skandál v Českomoravském Fotbalovém Svazu. Jak redakci Osobnosti.cz neuniklo, vzal si tentokrát na paškál známého potížistu, bývalého europoslance Filipa Turka.
Nechal kolovat svůj mobilní telefon
Petr Čtvrtníček byl v pátek 7. listopadu 2025 hostem ranní relace pořadu Snídaně s Novou. Ukázalo se, že si herec zkrátka nemůže pomoct a musí reagovat na aktuální dění v Česku, jímž v současné době rezonují výsledky podzimních voleb. Jméno, které se od té doby nejčastěji vyskytuje v médiích, kupodivu nepatří budoucímu premiérovi Andreji Babišovi, ale členovi strany Motoristé sobě a bývalému europoslanci Filipu Turkovi.
Rozhovor vedla moderátorská dvojice Kateřina Pechová a Dominik Vršanský. Pozvanými byl herec Petr Čtvrtníček a herec Jan Řezníček. Hovor se točil kolem Čtvrtníčkova kuchařského umění, když náhle vstal a nechal kolovat svůj mobilní telefon. „Protože vidím, jak se mi tu nudí asi deset kameramanů, já tady nechám kolovat telefon a když tak mi tam napište něco na Facebook,“ narážel na výmluvy Filipa Turka v přímém přenosu.
„Já je sice neznám jménem, ale to je jedno, já to vždycky nechám kolovat. To je pěkný tedy, prej Godla je n*gr. Kdo to psal, to byl zvukař určitě. No já to mazat nebudu, já to promažu, až se bude obsazovat ten nový Shakespeare,“ dovršil své improvizované satirické vystoupení ve Snídani s Novou Čtvrtníček.
Výmluvy Filipa Turka
Herec samozřejmě narážel na skandál kolem Filipa Turka, na něhož vyplavala řada nehezkých příspěvků na sociálních sítích z minulosti. Rasistické, homofobní, sexistické výroky a narážky s nacistickou tématikou Turek omlouval tím, že není jejich autorem. Běžně totiž prý nechává kolovat svůj mobilní telefon mezi přáteli i cizími lidmi například v hospodě, aby si na jeho sociální sítě napsali, co chtějí. Dále jejich obsah už údajně nekontroluje.
Zdroj: Autorský text, Snídaně s Novou, eXtra, Instagram Dominika Vršanského