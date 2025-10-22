Lucie Benešová měla v životě dva osudové muže. S Blažkem prožila mladou lásku, Matonoha se stal jejím životním partnerem.
Lucie Benešová je jednou z našich nejkrásnějších hereček, která s věkem zraje jako víno, jak můžeme soudit i v redakci Osobnosti.cz. Její srdce si získal herecký kolega Tomáš Matonoha, s nímž má tři děti. Herečka má však děti celkem čtyři, nejstaršího syna Luciána zplodila s jiným mužem, také hercem.
Mladá láska nevydržela
Vždy usměvavá Lucie Benešová si už roky udržuje mladistvý vzhled. S každým rokem je krásnější a více vitální. Zřejmě to bude tím, že vede šťastný jak pracovní, tak i osobní život. Není se tedy co divit, že před 21 lety uhranula svého hereckého kolegu Tomáše Matonohu, a ještě před ním Filipa Blažka, s nímž má nejstaršího syna Luciána. Ten ze svých rodičů už udělal babičku s dědečkem.
Ti dva tvořili krásný pár, i Filip Blažek totiž dlouho platil za velkého idola mladých dívek. Mohla za to jeho jemná tvář a nádherné zlaté kudrliny, které by mu mohly všechny ženy závidět. Dnes je z něj svalnatý vyzrálý muž s krátkým sestřihem, kterému však charisma zůstalo. Lucie a Filip prožili hlubokou mladou lásku, zamilovali se do sebe na první pohled. Brzy přivedli na svět svého syna Luciána.
Nicméně čím více se poznávali, pomalu zjišťovali, že má každý z nich trochu odlišný pohled na svět. V tichosti jako dva dospělí lidé, kterým záleží na štěstí jejich dítěte, se rozešli. Panují mezi nimi přátelské vztahy, což dokazuje i fakt, že nemají problém trávit čas na jednom natáčecím place. Společně se objevili například v seriálu Slunečná.
Matonoha se zamiloval na první pohled
Svou životní lásku našla Benešová až v brněnském herci Tomáši Matonohovi. Když společně natáčeli snímek Muž, kterého chtějí, herečka vůbec netušila, kdo Matonoha je. Během natáčení s ním udržovala profesionální vztah, nicméně u Matonohy okamžitě přeskočila jiskra. Do Benešové se bláznivě zamiloval a měl ihned jasno, že o takovou ženu musí zabojovat.
Hodně riskoval, když ji pozval na první rande do Brna. Benešová se totiž v té době nijak netajila tím, že Brno není zrovna městem, které by měla v lásce. Vše se ale změnilo, když poznala, jaký Matonoha ve skutečnosti je. Schůzku si nakonec užili na Svatém kopečku v Mikulově, což bylo nakonec opravdu romantické.
Herec do toho dal skutečně všechno, dokonce sehrál humornou scénku mezi cizími lidmi a různými jazyky se ptal, zdali někdo nenašel jeho růženec. „Lidi koukali, byla to hrozná ostuda. Říkala jsem si, že je blázen,“ vzpomínala pro Prima Ženy Benešová. Ale už v tu chvíli věděla, že s tímhle mužem se rozhodně nudit nebude. Humor byl jeho hlavní zbraní a Benešová mu podlehla. Dnes spolu žijí v manželství už 21 let a vychovávají syna Štěpána, dceru Laru a osvojenou Sáru, která je dnes už dospělá a je maminkou.
