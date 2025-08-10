Modelka Romana Pavelková vystavila své dokonalé tělo slunečním paprskům na pláži v Turecku. A navíc přiznala, že je opět singl.
Romana Pavelková pozdravila své fanoušky z dovolené v Turecku, kam vyrazila se svým synem Maxem. Své dokonalé tělo hrdě vystavuje slunečním paprskům i na sociálních sítích, což jsme na Osobnosti.cz nemohli přehlédnout. Fanoušci se však podivovali, proč na snímcích není i její partner Milan Štěrba. Důvod je jasný, modelka oznámila rozchod. Je zase k mání.
Pavelková přiznala rozchod
Když plníte své sociální sítě fotografiemi se svou drahou polovičkou a láskyplnými vyznáními, sledující si všimnou, když náhle tento zvyk u vás opadne. Začnou vyvstávat spekulace, zdali váš vztah neprochází krizí nebo snad dokonce rozchodem. Stejně tak tomu bylo i u modelky Romany Pavelkové, která již delší dobu nezveřejnila na Instagramu snímky se svým partnerem Milanem Štěrbou, s nímž strávila dlouhé 3 roky.
Není se co divit, že byla Pavelková terčem mnoha dotazů ohledně jejího milostného života. Nakonec na otázku, zdali se s partnerem rozešli, pro web Super přiznala: „Ano, je to tak.“ Dodala, že vztah se nevyvíjel tak, jak by si přála, tudíž usoudila, že bude lepší, když si každý z nich půjde svou vlastní cestou a pokusí se najít to, co oba v životě od svého partnera potřebují. „Pro každého je vztah něco jiného,“ dodala.
Přitom ještě nedávno vše vypadalo zalité sluncem, začátkem roku se Blesku svěřila, že se dokonce sestěhovali. „Konečně došlo na plánované stěhování a nyní žijeme všichni tři pod jednou střechou. Je to velký krok, ale myslím, že tím správným směrem,“ řekla tehdy. Ať je to jak chce, nyní se jejich cesty rozdělily.
Šrámy na duši si léčí u moře
Pavelková si žádný rok nenechá ujít luxusní dovolenou u moře v Turecku, kam si i letos vyrazila léčit zlomené srdce. Dovolenou v Side si užívala se svým synem Maxíkem, který jí dělal společnost, a modelka se mu snažila věnovat veškerý svůj volný čas. Nezapomněla se ani pochlubit fotografiemi z dovolené na svých sociálních sítích, kde vystavila své dokonalé tělo. Věříme, že modelka dlouho sama nezůstane a po sérii tak žhavých snímků nebude mít o nápadníky nouzi.
Zdroj: Autorský text, Super, Blesk, Instagram Romany Pavelkové