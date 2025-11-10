Miloš Zeman musel podstoupit chirurgický zákrok zažívacího traktu. Špatný životní styl si opět vybírá svou daň.
Bývalý prezident Miloš Zeman tento týden podstoupil v pražské motolské nemocnici chirurgický zákrok týkající se jeho zažívacího traktu, jak se redakce Osobnosti.cz doslechla. Jeho manželka Ivana o tom informovala Luboše Procházku, ředitele Nakladatelství Olympic, jenž vydává Zemanovy publikace, a ten podal zprávu přes sociální síť X. Jak se exprezidentovi vede a jaké zdravotní potíže jej trápily v minulosti?
Operace zažívacího traktu
„Před chvílí jsem telefonicky mluvil s Milošem Zemanem. Po operaci zažívacího traktu, kterou včera podstoupil v Motole, se cítí dobře. V péči lékařů nicméně zůstane i v dalších dnech. Příští týden v sobotu by se rád zúčastnil pohřbu kardinála Dominika Duky, ale zatím vyčkává, jak na tom zdravotně bude,“ je uvedeno u Luboše Procházky na sociální síti X. Zákrok proběhl bez komplikací a bývalého prezidenta tak snad čeká úspěšná a bezproblémová rekonvalescence. Doufejme, že bude mít zase na čas klid.
Miloš Zeman nemá posledních pár let chvíli klid a neustále se potýká s různými zdravotními problémy. Už během svého 10letého prezidentského mandátu mezi roky 2013 a 2023 byl několikrát hospitalizován nebo ambulantně léčen. Lze se jen domnívat, že na vině bude především jeho nepříliš zdravý životní styl. Je totiž dobře známo, že exprezident neodolá klasické české kuchyni, holduje alkoholu ve velkém a cigaretu má jak přilepenou k ruce.
Dříve vyhledal lékaře kvůli necitlivosti nohou, následně mu byla diagnostikována neuropatie a doporučena výrazná změna životního stylu. Poté utrpěl úraz kolene po tvrdém pádu, loni v říjnu mu byl akutně operován absces na zádech a ve velmi vážném stavu se nacházel po sněmovních volbách před 4 lety, kdy strávil v pražské Ústřední vojenské nemocnici dlouhých 48 dní. Lékaři jako důvod pouze uvedli chronické onemocnění. Možná cukrovka, kterou trpí už roky. V březnu 2024 musel podstoupit chirurgický zákrok kvůli nedokrvení nohy. Příčinou byla krevní sraženina. Do domácí péče byl propuštěn až po 20 dnech.
Zdroj: Autorský text, sociální síť X Luboše Procházky, ČT24, Novinky