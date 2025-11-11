Výměna názorů mezi Zdeňkem Hřibem a hercem Michalem Suchánkem pokračuje. Na sítích se objevilo další Suchánkovo video, kde reaguje na vyjádření Zdeňka Hřiba.
Video, ve kterém si nedávno Michal Suchánek vtipně stěžoval na ucpanou Prahu, má dohru. Reakce Zdeňka Hřiba totiž známého baviče evidentně příliš neuspokojila, a tak zveřejnil další příspěvek, ve kterém dospěl k názoru, že je asi „úplně blbej“, jak jsme si na Osobnosti.cz všimli. Zatímco jedni si myslí, že Zdeněk Hřib je za dopravní situaci v Praze nejvíce zodpovědný, jiní herci doporučují, aby začal jezdit MHD.
Zdeněk Hřib na jeho stížnosti reagoval
Herec Michal Suchánek zdaleka není sám, kdo si stěžuje na zoufalou dopravní situaci v Praze, kde se na řadě míst dokážete v autě zaseknout na pěkně dlouho dobu. Jsou to i uzavírky, které dopravu komplikují, a to podle CNN Prima News často v místech, kde se pracovalo jen pár měsíců zpět. Právě k neefektivnímu plánování oprav se herec před pár dny vyjádřil. Ovšem s patřičným uměleckým přednesem.
„Hříbku, hříbku, ukaž se mi, neschovávej se mi v zemi. Vystrč hlavu ze chvojí, správnej hřib se nebojí. Rozkopnu tě po právu, kdyžs mi zkur… dopravu,“ zpívá a ze svého auta natáčí kolonu v centru Prahy, ve které uvízl. Zdeňku Hřibovi jeho kritické video neuniklo a přes své sociální sítě mu poslala vzkaz. „Já chci, abyste se do cíle dostal co nejdřív, proto jsem vám uvolnil silnici tím, že jsem jel do práce MHD,“ sdělil mimo jiné ve videu.
Michal Suchánek zveřejnil ironickou reakci
Vysvětlil také, že i když je bývalým primátorem a od roku 2023 náměstkem primátora pro dopravu, na uzavírky v Praze žádný vliv nemá. „Na mě dneska mluvil pan Hřib, to je chlápek, který říká, jak nemá nic společného s dopravou ani s Prahou. Já jsem si jako udělal p*del…,“ reagoval Michal Suchánek v dalším příspěvku na svém Instagramu, který pro změnu natočil v podzemních garážích.
„Vlastně jsem úplně blbej, protože jsem si myslel, že pan Hřib dělá ty uzavírky, on jel kvůli mně MHD, na což jsem se teda neptal, a myslím si, ať si každej jezdí, čím chce, já už jsem ale taky jel MHD, možná víckrát, protože jsem z tohohle města,“ reagoval ironicky na video Zdeňka Hřiba a neodpustil si rýpnutí, že Zdeněk Hřib není rodilý Pražák. Mnozí Suchánkovi tleskají za to, že se konečně někdo ozval. Jiní lidé v komentářích poukazují na to, že kdyby řidiči přesedli z auta do MHD, problém s kolonami by zmizel, takže Michal Suchánek je vlastně součástí problému.
