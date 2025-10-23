Dcera jednoho z největších českých herců Vladimíra Menšíka, Martina Menšíková, si vybudovala vlastní kariéru herečky, dabérky i zpěvačky.
Úsměv, který uchvátí divadelní hlediště, a hlas, který okamžitě poznáte i v zahraničních filmech. Taková je Martina Menšíková, dcera slavného herce Vladimíra Menšíka, jehož jméno zná snad každý. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že Martina tedy nejenže navazuje na herecké dědictví svého otce, ale dokázala si vybudovat i vlastní kariéru, kde kombinuje hned několik svých vášní – divadlo, film i dabing.
Dětství ve stínu slavného jména
Martina se narodila ve druhém manželství Vladimíra Menšíka s Olgou Strnadovou. Už od malička byla obklopená samým uměním, ale hereckou dráhu si vybrala až později zcela sama. Vystudovala Pražskou konzervatoř a brzy našla své místo na divadelních prknech. Neomezila se jen na jedno působiště, ale vystupovala na prestižních scénách jako Činoherní klub, Semafor nebo Divadlo Na Jezerce.
Svoji tvář i talent nabídla také filmové a televizní produkci. Diváci ji mohli vidět ve filmech Anděl svádí ďábla, Zemský ráj to na pohled nebo Kameňák. Objevila se i v seriálech, ale šlo pouze o epizodní role, a to od Bakalářů po Kriminálku Anděl. Publikum si ji oblíbilo hlavně díky její přirozenosti a schopnosti okamžitě tak nějak vtáhnout diváka do děje.
Dabing jako druhý domov
Velkou část její umělecké identity tvoří dabing. Její hlas zní z postav amerických hvězd, především herečky Meg Ryan. Posluchači ho mohli slyšet i například v populárním seriálu Zoufalé manželky nebo Divoký anděl. Právě díky dabingu získala Martina Menšíková před 20 lety prestižní Cenu Františka Filipovského za film Já a mé přízraky. Její charakteristický, lehce rozpoznatelný hlas se stal poznávacím znamením a důvodem, proč ji odborná veřejnost označuje za jednu z nejvýraznějších dabérek své doby.
Vladimír Menšík si hlavu nelámal
Vladimír Menšík byl ikonou českého filmu a televize. Bavil národ svým smyslem pro humor i schopností rozesmát i rozplakat jedinou větou. Přesto měl i svou slabší stránku. Netajil se láskou k vínu a večírkům, což často ničilo jeho rodinný život. Jeho první manželství skončilo kvůli častému popíjení a nevěře. Přátelé vzpomínají, že byl schopen nevrátit se domů i dva dny.
Přesto na něj okolí nedokázalo dlouho zůstat naštvané. Měl obrovské charisma a uměl si získat přízeň i v těch nejtěžších chvílích. V posledních letech svého života statečně bojoval s nemocí, a i když zemřel příliš brzy, v roce 1988 ve věku 58 let, zanechal po sobě silný odkaz. Znají ho i dnešní generace, a to je co říct.
Umělecká rodová stopa pokračuje
Martina dnes nese otcovo příjmení s hrdostí. Zatímco Vladimír byl známý svým bujarým soukromím, Martina si své osobní záležitosti pečlivě chrání. Nějaký čas byla spojována s hudebníkem Vlastou Třešňákem, se kterým dokonce zpívala v jeho kapele All Trio Band, ale jinak své soukromí před veřejností příliš neodhaluje. Svou energii směřuje především do práce.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, IDivadlo, IDnes, ČSFD, Instagram radio.krajan.lasvegas