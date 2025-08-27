Dcera Michala Tučného miluje zpěv a hudbu stejně jako její tatínek. Od malička ji vedl ke zpěvu. Ponechala si ho však spíše jako koníček.
Michal Tučný, zpěvák a muzikant, legenda country hudby, opustil svět už před 30 lety. Jeho písně se ale zpívají dodnes napříč všemi generacemi. Tehdejší člen kapely Greenhorns se během svého slavného života mohl pyšnit nejen zářnou kariérou, ale také dcerou, kterou zplodil se svou manželkou Martou Novotnou. A právě na jeho dceru Michaelu jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.
Koketovala s herectvím
Zpěvák Michal Tučný pojal za manželku svou osudovou lásku, herečku divadla Laterna magika Martu Novotnou, k níž také vyženil dceru Gabrielu. Na svět však společně přivedli dalšího potomka – holčičku Michaelu. Nejdříve se zdálo, že se vydá trochu jiným směrem než její tatínek, zahrála si totiž ve filmu režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody, kde byla členkou komparsu. Tehdy dostala 40 korun za jeden natáčecí den.
Nicméně geny svého otce nezapřela a nakonec se její vášní stal zpěv. Není se také co divit, sám Tučný ji k hudbě už od samotného dětství vedl. Nebylo to ale tak, že by z ní vyloženě chtěl mít zpěvačku. „Chtěl, abych měla maturitu, tam jsem neměla na výběr, to bylo jasně dané. Co budu dělat dál, nechával na mně. Hodně cestoval. Za komunistů s kapelou koncertovali opravdu často, měli i pětačtyřicet koncertů měsíčně. Dvojáky trojáky byly běžné. Doma se moc neohřál. Takže se na to koukal z tohoto pohledu a takový kočovný život by mi asi nepřál,“ uvedla v rozhovoru pro Novinky.
Michaele se dostalo toho nejlepšího hudebního vzdělání a už jako malá držela mikrofon v ruce a hrála si na koncerty. Od svých 9 let také začala pravidelně vystupovat v pořadu svého tatínka Stodola Michala Tučného, kde společně zpívali ty nejznámější písničky.
Stala se z ní zpěvačka
Pro nikoho tedy není žádným velkým překvapením, že z dcery Michala Tučného je dnes zpěvačka. Hudba je však spíše jejím koníčkem, neživí ji. Se svým současným manželem provozují zahradnický servis. „Řekla bych, že tak dva dny v měsíci strávím někde zpíváním. Někdy je to víc, někdy míň. Někdy je půl rok, kdy si třeba na muziku nevzpomenu. A pak je to zase častěji,“ vysvětlila pro Blesk. Zpěv a hudba jsou pro ni vášní, k níž ji přivedl její milovaný otec.
Měli spolu krásný a láskyplný vztah. Sama uvedla, že jeho přítomnost občas cítí i dnes, po letech od jeho smrti. Dokonce přiznala, že jeho pomyslné rady často vyslyší. „Vždycky si na tátu vzpomenu při nějakých situacích v autě, protože táta byl dobrý řidič a rád řídil. Občas mi pomáhá a několikrát mi zachránil život. Myslím, že seděl někde vzadu za mnou a říkal: ,Teď bacha!‘ Tak jsem si dala pozor a vyplatilo se to. Bylo to dobré,“ uvedla.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Blesk, iDNES, Instagram O2 areny, Novinky