Markéta Pekarová Adamová navlékla sportovní oblečení, kšiltovku a brýle, vzala trekingové hole a vyrazila relaxovat do hor. Vypadá fantasticky.
Markéta Pekarová Adamová vyrazila načerpat síly a energii do hor. Už několikrát v různých rozhovorech pronesla, že pokud na dovolenou, tak do hor. Horko, moře a písčité pláže, to není nic pro ni. Nyní opět dokázala, co jejímu tělu a duši dělá nejlépe, vyrazila do Krkonoš. Na Osobnosti.cz ale musíme říct, že v jejím outfitu byste ji na turistické stezce jen těžko poznali.
Užívá si čerstvý vzduch
Markéta Pekarová Adamová vypadá nejlépe za poslední roky. Od té doby, co oznámila, že nebude kandidovat v letošních parlamentních volbách kvůli zdravotním důvodům, jen kvete. Zdá se, že určitá nálož stresu z ní opadla a politička umí také relaxovat. Vzala na sebe sportovní oblečení, kšiltovku a sluneční brýle a vyrazila na túru po horách.
„Hory jsou za mě nejlepší getaway. V jakékoliv roční době je v nich tolik krásy, klid, ale zároveň vůči nim nelze než být pokorný. Jen tak si užívat čerstvý vzduch, vůni a šum lesa i krásné výhledy. To je nejvíc,“ uvedla ke svým fotografiím sdíleným na sociálních sítích. S jejím názorem dokonce v komentářích souhlasí i ti, kteří jí jako političce zrovna nefandí. Ale jak se zdá, příroda nás spojuje všechny, nehledě na politické smýšlení.
Ukázala staré tetování
Přestože byla předsedkyně Poslanecké sněmovny dobře maskovaná, ač to zřejmě nebyl úplně záměr, spíše zvolila pohodlí a ochranné prostředky před sluncem, nebylo možné si nevšimnout, že jednu z jejích paží zdobí tetování. Jedná se o arabská písmena představující jména členů její rodiny. Nechala si jej udělat v době, kdy působila jako dobrovolnice v dětském domově v Maroku.
Není to však jediné tetování, které má. Její záda ještě zdobí sokol a vrabec. Pekarová Adamová vypadá opravdu fantasticky a je vidět, že čerstvý vzduch a příroda jí nesmírně svědčí. Působí svěže a bezstarostně.
Zdroj: Autorský text, Instagram Markéty Pekarové Adamové, Novinky