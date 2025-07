Dcera známého moderátorského dua z 90. let se vydala vlastní cestou. Agáta sice zdědila slavné jméno, ale život žije podle vlastních pravidel.

Když se v roce 1995 Markéta Mayerová a Slávek Boura objevili na obrazovce tehdy nové TV Nova, nikdo netušil, jak moc se zapíší divákům do paměti. Duo moderovalo legendární pořad Rande a stalo se symbolem devadesátkové televizní éry. Právě popularita a všudypřítomnost na obrazovkách dělaly z těchto dvou osobností tehdejší mediální fenomén. Nakonec spolu skončili i v soukromí a my na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na dceru Agátu, která z jejich svazku vzešla.

Kolegiální vztah přerostl v něco více

Tím, že byli Slávek Boura a Markéta Mayerová neustále spolu, začalo mezi nimi vznikat něco víc. V roce 1997 se vzali a o tři roky později se jim narodila právě dcera Agáta. Na kamerách vypadali jako dokonalý pár a i v soukromí dlouho působili harmonicky. O to překvapivější byl rozvod v roce 2008. „Je to už dlouhodobější věc. Prostě nám to přestalo klapat,“ přiznal Slávek Boura tehdy v rozhovoru pro iDnes. Markéta zase dodala, že pro ni to byl úžasný vztah, v němž zažila oboustrannou lásku.

Jejich dcera Agáta dnes dokazuje, že slavné příjmení nemusí automaticky znamenat kariéru v showbyznysu. Odmala se v tomto prostředí sice pohybovala, přesto se rozhodla věnovat grafickému designu a výtvarnému umění. Nevyužila slávu rodičů, o protekci nikdy nestála. Spíš naopak – schválně se držela stranou a hledala si svůj styl. Studovala uměleckou školu, tvoří autorské projekty a získává si respekt svou pílí.

Ovládla by i modelingové molo

Agáta je přirozeně opravdu krásná. Pravděpodobně by mohla uspět i jako modelka, ale zvolila si uměleckou dráhu, která jí dává větší smysl. „Vždy jsem o tom přemýšlel, jak to jednou bude. Ale pak jsem zvolil svobodu jedince, tedy i své dcery. Její život je jen jejím životem a já ho míním respektovat, i kdyby ho měla trávit jakýmkoliv způsobem, který si zvolí. Vždy ji budu milovat,“ řekl Boura pro Život v Česku.

„Já jsem na ni velmi pyšný. Nedělá žádné průšvihy, žije pro umění. Je velmi přemýšlivá a hodná dcera, co více si přát. Je šikovnou studentkou a pálí jí to,“ dodal. A není to jen otcovský názor – Agáta je opravdu talentovaná. Její výtvory jsou osobité a kombinují klasické výtvarné techniky s moderním digitálním jazykem.

Populární moderátorské duo

Začátky Markéty Mayerové a Slávka Boury na Nově byly i školou života. Televize Nova v polovině 90. let představovala naprostý zlom ve stylu televizní zábavy. Byla rychlá, moderní a svěží – a oni s ní. Markéta i Slávek zaujali svým šarmem i autenticitou. V pořadech, třeba Rande nebo Snídaně s Novou, uměli navodit uvolněnou atmosféru a spojit humor s lidskostí. Slávek byl trochu drzý, Markéta přirozeně vřelá – a lidé se v nich poznávali.

Dnes je Markéta Mayerová šťastnou „půlbabičkou“, jak sama říká. Jeden ze synů jejího bývalého manžela Slávka má dítě, a i když Agáta zatím vlastní rodinu nezakládá, má jasno v tom, co od života chce. Uspěla tam, kde mnoho dětí slavných rodičů selhává – zůstala sama sebou a vytvořila si vlastní cestu.

