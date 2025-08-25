Měl velmi bouřlivé období a dokonce byl schopen dopustit se nevěry. Dnes je však klidným a milujícím manželem a otcem.
Marek Ztracený je výraznou postavou českého showbyznysu a rozhodně patří mezi ty nejuznávanější zpěváky u nás. Když netráví čas koncertováním, účastní se nejrůznějších společenských akcí, nebo tráví čas se svou manželkou a synem. Jak ale vlastně svou osudovou lásku poznal?
Vztah, který se neobešel bez problémů
Marek Ztracený letos oslavil své čtyřicáté narozeniny a dnes se těší spokojenému rodinnému životu po boku manželky a syna. Ne vždy tomu tak ale bylo a cesta k harmonii byla značně trnitá. Manželka Marcela musela s Markem řešit mnoho nepříjemných situací a vztah si prošel i velkou krizí.
Společně se poznali už v roce 2009 na festivalu v Karlových Varech. Marcela tenkrát pracovala jako moderátorka a už během jejich seznámení přeskočila jiskra. Po roce vztahu se ale začalo vše komplikovat a pár se neustále scházel a rozcházel. Situace byla ještě o něco složitější po narození syna Marečka, který tak musel vyrůstat ve střídavé péči. Jak se nakonec ukázalo, za potíže ve vztahu mohla především Markova nevěra, který přiznal, že občas podlehl obdivu fanynek.
„Přiznávám, že to bylo opravdu hodně bouřlivé. Ale který vztah neřeší nějaké problémy? Nikde není všechno ideální. Důležité je to, že jsme to ustáli a jsme stále spolu,“ prozradil tenkrát pro Express. „Nebudu lhát, ano, spal jsem s fanynkami,“ dodal ještě a nasypal si tak popel na hlavu.
Dnes žijí spokojený rodinný život
Jak již nejvěrnější fanoušci zpěváka vědí, krizi se nakonec páru podařilo překonat a Marcela Markovi dokázala odpustit. V roce 2019 navíc před vyprodanou O2 arenou při nečekané žádosti o ruku řekla ano. Někteří fanoušci tento krok považovali za čistý marketing, promyšlenou show a také snahu napravit si reputaci. Nepřidala tomu ani skutečnost, že pár se svatbou dlouho otálel. V roce 2023 si však nakonec řekli své ano.
Marek Ztracený se tak v průběhu let proměnil z bouřliváka na klidného muže a milujícího otce, který se rozhodl zakotvit tam, odkud pochází. V roce 2020 si nechal na Šumavě, konkrétně v Železné rudě, postavit svůj vysněný rodinný dům. V něm žije společně se svou rodinou a užívá si zde klidný život mimo ruch velkoměsta.