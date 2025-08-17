Legendární herečka Jaroslava Obermaierová, která desítky let baví i provokuje svým nekompromisním přístupem, se nebojí říct vše naplno.
V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že oblíbená představitelka drsné a svérázné Vilmy Nyklové ze seriálu Ulice už zdaleka netráví na place tolik času jako dříve. Přiznala, že dnes má maximálně dva natáčecí dny do měsíce, a to možná i kvůli své pověsti ženy, která říká věci na rovinu bez ohledu na následky. Není proto divu, že její seriálový syn Václav Svoboda neváhal v talkshow Tomáše Magnuska prozradit: „Obermaierová mi dává zabrat, hrát s ní 19 let je nesmysl. Má dar negativního myšlení. Ať už je u vlády kdokoliv, vždycky je všechno na ho*no. Ona má to ho*no prostě v erbu.“
Kariéra od filmů nové vlny po Ulici
Jaroslava Obermaierová se do povědomí diváků dostala koncem 60. let, kdy zazářila ve filmech československé nové vlny, například ve slavné Markétě Lazarové. Energie a charismatický hlas jí otevřely cestu k mnoha rolím, od dramat až po komedie. V posledních dvou dekádách ji ale lidé znají především z Ulice, kde se jako Nyklová stala nepostradatelnou součástí seriálové rodiny.
Objevily se však informace, že se Obermaierová zřejmě brzy s Vilmuškou rozloučí. Sama herečka několikrát naznačila, že ji časté natáčení už tolik neláká, a čím dál více se soustředí na svůj osobní život. To vyvolalo vlnu spekulací nejen o jejím odchodu, ale také o tom, že prý začala rozprodávat část svého majetku.
Vždycky přímočará
Herečka si nikdy nebrala úplně servítky s tím, co říká. Ve veřejných vystoupeních často otevřeně kritizuje vládní kroky i společenské poměry. Mnohdy jí tvrdé výroky sice zajišťují pozornost médií, ale mohou být i důvodem, proč dostává méně příležitostí na obrazovce.
Na rozdíl od mnoha jiných hvězd se herečka nikdy netajila tím, že nežije zrovna přepychově. V minulosti přiznala, že herectví jí v posledních letech nepřináší závratné příjmy, a proto je s penězi opatrná. Přesto se stále objevuje na společenských akcích a udržuje kontakt s fanoušky, kteří ji stále mají rádi.
Co čeká Vilmu Nyklovou dál?
Přestože se v médiích objevily zprávy o údajném odchodu Obermaierové z Ulice, sama herečka to nekomentuje. Podle jejích blízkých jde spíše o přehnané interpretace faktu, že se v poslední době objevuje před kamerou méně. Obermaierová se netají tím, že si chce dopřát více volna, ale své seriálové fanoušky zatím úplně opustit neplánuje. Zdá se tedy, že drby o jejím konci jsou zatím jen součástí nějakých spekulací.
Zdroj: Autorský text, Wikipedia, talkshow Tomáše Magnuska, Instagram Tomáše Magnuska