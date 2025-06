Karel Šíp má problém se smlouvou na Všechnopárty. Znamená to snad konec divácky oblíbeného pořadu na České televizi?

Karel Šíp je známý herec, textař a moderátor, který působí na České televizi se svou divácky velmi oblíbenou talk show Všechnopárty už dlouhých 20 let. Na ČT se svým pořadem Uvolněte se, prosím začínal i jeho největší konkurent Jan Kraus, než přijal nabídku od TV Prima. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak to s pořadem Karla Šípa nyní vypadá.

Zůstává věrný

Karel Šíp zůstává věrný České televizi, ačkoli nyní nastal menší problém se smlouvou na Všechnopárty na druhé pololetí roku 2025. Byly v ní uvedené stejné podmínky, takže moderátor neměl žádný důvod ji nepodepsat. Učinil tak, jenže od té doby leží kontrakt na stole a nikdo si jej nevšímá. Důvodem je odvolání generálního ředitele České televize Jana Součka z 6. května ze strany Rady ČT, jak uvádí Blesk.

Právě ten měl smlouvu podepsat, ale již neměl pravomoc. A tak Šípova smlouva a mnoho dalších důležitých dokumentů zůstaly u ledu. Sám Šíp uvedl, že vyčkává a nijak se z nejisté situace nehroutí, nicméně je jistě nepříjemné, když nevíte, co s vámi po takových letech bude. Možností je, že brzy dojde ke jmenování nového ředitele, popřípadě může Šípovi smlouvu podepsat dosavadní šéf, ředitel korporátních služeb ČT Michal Fila.

Nespokojenost s reprízováním dílů

Karel Šíp, přestože je na ČT spokojen, si však postěžoval na jednu věc, která vadí i samotným divákům – reprízování starších dílů Všechnopárty. Premiérové díly se vysílají každý pátek vždy ve 21:40, ale mezitím jsou uváděny i již vysílané díly stále dokola, a s tím jsou diváci nespokojeni.

„Na reprízování mého pořadu nemám sebemenší vliv. Naopak. Několikrát jsem se proti tomu ohradil. Marně. Mám radu: prostě se na to nedívejte. Jedině tak se dá tenhle nešvar omezit. Ucpávat díry v programu lze přeci i jinak. Ani se za nic neomlouvám, neb nemám za co,“ uvedl na svém facebooku moderátor.

Šíp a nabídka z televize Prima

Nabídka účinkovat na TV Prima jednou přišla i Karlu Šípovi, jenže ji s díky a pokorou odmítl. Šlo o to, že kdysi obdržel pozvánku být hostem v pořadu svého kolegy a zároveň největšího konkurenta Jana Krause, ale nepřijal ji. „Nedávalo by smysl, abych já přišel do jeho pořadu nebo i on do mého, ačkoliv jsem tam byl zvaný. Co chceme říct světu, řekneme ve svých trafikách, a to myslím stačí,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.

Zároveň připomněl, že Jana Krause osobně nezná, nikdy nebyli oficiálně představeni, ale to, že nepřijde do pořadu Show Jana Krase, neznamená, že by mezi nimi kolovala zlá krev, jak se mnozí mylně domnívají.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Facebook Karla Šípa, iDNES