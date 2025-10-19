Bratr Mariky Šoposké Antonio září na televizních obrazovkách. Zahrál si vedle takových hvězd, jako je Karel Roden nebo Regina Rázlová.
Tito sourozenci se skutečně vyvedli, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Marika Šoposká a její mladší bratr Antonio Šoposki už pár let září na televizních obrazovkách a jejich hvězda stále stoupá. Zkušenější Marika už má za sebou celou řadu významných rolí, díky kterým se zaryla do paměti televizních diváků. V jejích šlépějích hrdě kráčí i její mladší bratr Antonio.
První film, první nominace
Antonia Šoposki jste mohli poprvé více zaznamenat v seriálu TV Nova Ulice, kde si zahrál Václava, syna Hedviky, partnerky a dnes už manželky oblíbené postavy Otíka Puklického. Dále se objevil v seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde mimochodem roky hraje i jeho sestra Marika, v Policii Hvar, Záhadných případech a v současnosti jej můžete vídat v seriálu Bisera Arichteva Polabí.
Své štěstí zkusil i v celovečerním filmu a nutno dodat, že to byl opravdu herecký koncert Karla Rodena a Reginy Rázlové, kterým hrdě sekunduje právě Antonio. První zkušenost s filmovým natáčením mu přinesla nominaci na Českého lva. Jednalo se o snímek Tancuj Matyldo, příběh je inspirovaný skutečnou událostí. Antonio zde hraje Rodenova syna, nezodpovědného puberťáka, který pohrdá otcovým zaměstnáním exekutora.
Antonio a Marika jsou sourozenci, mezi nimiž nepanuje žádná nevraživost ani konkurence. Jsou si velmi blízcí, zajímají se o své osobní životy i ty pracovní. Sám Antonio přiznal, že jsou si s Marikou hodně podobní, stejně nad věcmi přemýšlejí. Vzájemně se také ve své profesi podporují.
Šťastně zadaný
Antonio je navíc nejen talentovaný, ale také velice pohledný. Vysoký štíhlý mladík si tak nemůže stěžovat na nezájem půvabných slečen. Nicméně ty mají smůlu, Antonio je šťastně zadaný. Se svou přítelkyní je už od konce základní školy, nyní studuje magistra v oboru psychologie. Stále jim to klape a mladá láska jen kvete. Mají mnoho společného, jejich vášní je především cestování.
Zdroj: Autorský text, Super, Instagram Antonia Šoposki, ZlínFest