Jaromír Jágr (53) má za sebou desítky úspěchů na ledě i mimo něj. Jeho osobní život byl vždy středem pozornosti a po jeho boku se vystřídala řada partnerek. Pravou lásku však hledal opravdu dlouho a zatím nenašel žádnou, se kterou by se oženil nebo se kterou by založil rodinu. Změní to jeho nynější partnerka Dominika?
S kým žije Jaromír Jágr
Jaromír Jágr si v minulosti prošel hned několika vztahy, avšak ani jeden z nich nebyl takzvaně tím pravým ořechovým. Ano, některé vypadaly velmi nadějně, nakonec však přece jen skončily a Jaromír Jágr tak zatím nenašel nikoho, s kým by mohl strávit zbytek svého života. A i když se už jednou schylovalo k svatbě, nakonec to nedopadlo. Změnit by to ale mohla nynější přítelkyně Dominika.
Slavný hokejista chodí už pět let s moderátorkou a modelkou Dominikou Branišovou (30). Jejich cesty se zkřížily v roce 2020 v pražském nočním klubu, kde Dominika působila jako manažerka. Jágr byl tehdy jen hostem – krátké seznámení ale k ničemu nevedlo. Příběh se začal psát až po několika měsících, kdy je znovu dali dohromady společně známí. Dnes působí jako velmi silný a stabilní pár a zdá se, že pro slavného hokejistu by Dominika mohla být přesně ta, kterou celou dobu hledal.
Zda však s Dominikou někdy založí rodinu a zda ji požádá o ruku, je zatím ve hvězdách. Sama Dominika přiznala, že nad dítětem přemýšlí, Jágr se však k dětem zatím nevyjadřuje. „Nevím. Na to jsou vždycky potřeba dva, na svatbu i na to dítě. Určitě nechci mluvit za něj. Uvidíme, co bude za rok. Já nevím ani, co bude příští týden,“ prozradila Dominika pro Prima Ženy, když byla dotázána na dítě s Jágrem.
Na ženění a děti nespěchá
Jágr měl v minulosti hned několik přítelkyň, jako například Ivu Kubelkovou, Nicol Lenertovou, Andreu Verešovou, Innu Puhajkovou nebo Veroniku Kopřivovou. Ani jednou se však neženil a s žádnou ze zmíněných žen rodinu nezaložil. V roce 2020 se dokonce i rozpovídal o tom, proč tomu tak je a proč na svatbu a potomky nijak nespěchá.
Hlavním důvodem je obava, že by mu vztah s budoucí matkou svých dětí nevyšel. „Z mého pohledu jsou nejhorší rozvody. Když máš malé dítě, neodnesou to ti dva lidé, kteří se rozcházejí, ale to dítě. A z toho já mám strach. Mám blok, že bych mohl někomu negativně ovlivnit život. Že dítě to odnese za rodiče,“ uvedl tenkrát pro týdeník Sedmička.
