Rozpad pěveckého dua Evy a Vaška před nedávnem šokoval celé Česko. Stejně tak konec jejich manželství po dlouhých 35 letech. Klidný konec to zrovna nebyl.

Kdo by neznal duo Eva a Vašek. I když jejich tvorba zrovna nemusí být vaším šálkem čaje, pěvecké uskupení a životní partnery zná snad každý v této republice. O to větší šok přišel, když dvojice oznámila rozpad, a to nejen v kariéře, ale i v životě. O to větší, že rozvod neproběhl zrovna klidně, zvláště Václav Ševčík se rozhodl, že nebude držet jazyk za zuby a na své bývalé ženě, která si dnes říká Eva Adams, nenechal nit suchou. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že se nyní k situaci vyjádřila i ona sama.

Konec kariéry i manželství

Eva a Vašek byli nejen pěveckými partnery, ale především těmi životními. Jejich manželství i kariéra byly považovány za skutečně idylické a harmonické, až se jejich fanoušci pozastavovali nad tím, jak jim to takhle dobře může fungovat, když se vlastně vidí neustále, v práci i doma. A jak se ukázalo, nakonec mráčky ve vztahu skutečně byly a vyústily v rozpad nejen kariéry, ale i manželství po dlouhých 35 letech.

Každý si šel svou vlastní cestou. Eva se rozhodla na hudební cestě pokračovat a dala se dohromady se svým bratrem Hynkem, zatímco Vašek se zpíváním skončil. Jak sám uvedl, konec jeho manželství, a tím i známého dua Eva a Vašek, mu vzal veškerou chuť pokračovat ve své kariéře. Raději se vrhl na politiku a přijal nabídku Roberta Šlachty a přidal se k hnutí Přísaha.

Každý to vidí jinak

Eva odcestovala za jejich společnou dcerou Evičkou na Floridu, kde nyní žije, a dlouho se k rozvodu s Václavem nevyjadřovala. Naopak to bylo u jejího bývalého manžela, ten si nebral servítky a na otázky ohledně konce jejich manželství bez problémů odpovídal. Na otázku Blesku, co bylo důvodem rozvodu, odpověděl: „Loni 29. září (2023, pozn. redakce) si Eva sbalila věci, zrušila mi letenku a oznámila, že chce být v Americe sama. Zkrátka odletěla beze mě.“

Jako důvod jejího rozhodnutí dodal: „Že prý má dost těch mých neustálých novinek. Že ji pořád stresuji tím, že nepřetržitě něco vymýšlím a nutím ji mé plány realizovat. Zkrátka jsem myslel dopředu, abychom se v branži udrželi. A ona mi dala najevo, že už takto dál žít nechce, že toho má plné zuby a že si chce uspořádat život po svém.“ Svou bývalou ženu tak obviňuje, že odešla od rodiny, což by on nikdy neudělal. Také zazněla slova o vypočítavosti ze strany Evy a změně v jejím chování.

Eva Adams prolomila mlčení o rozchodu

Eva však po dlouhých měsících mlčení promluvila v rozhovoru pro Blesk a celou věc vidí trochu jinak. „Odjela jsem před dvěma lety. Potřebovala jsem změnu, jiný vzduch, restart. Vašek zůstal doma v Česku. A to rozhodnutí nakonec vedlo k tomu, že jsme loni ukončili nejen naši hudební činnost, ale i manželství,“ vysvětlila. „S Vaškem jsme prožili více než tři dekády spolupráce. Byl to krásný kus života, ale každé partnerství má svůj vývoj. Jak ten život jde, my jsme dojeli do cílové stanice. Vystoupili jsme a každý jde svou vlastní cestou,“ dodala.

Pokud jde o možnost nějakého dalšího vztahu, Eva řekla, že netuší, jak je na tom teď Vašek a ani se po tom nepídí. Ona sama by ještě ráda někoho našla. „Určitě člověku není dobře, když je sám. Je fajn, když jste tým, a máte vedle sebe duši, člověka – a nemusíte spolu bydlet – ale když máte radost nebo starost, přijdete za ním a on vás obejme. A přeju Vaškovi, aby našel tu duši, a sobě taky nějakou spřízněnou duši, nějakýho pořádnýho mužskýho.“

