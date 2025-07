Iva Kubelková žije v harmonickém vztahu s podnikatelem Georgem Jiraskem už přes 20 let. Přesto se ještě stále nevzali.

Iva Kubelková již mnoho let žije se svým partnerem Georgem Jiraskem, s nímž má dvě dcery, Natálii a Karolínu. Jsou spolu více jak 20 let, jejich vztah je harmonický a v rodině panují idylické vztahy, přesto se ale stále nevzali. Proč? To jsme se pokusili zjistit v naší redakci Osobnosti.cz.

Nemá potřebu nic měnit

Přestože partnery od sebe dělí téměř 20 let, ve vztahu jim to klape už přes dvě desítky let. Letos v srpnu oslaví 23. výročí vztahu, tak by se dalo očekávat, že svůj vztah zpečetí svatbou. K té se ale příliš nikdy neměli. „Kdyby mě pan Jirasek požádal o ruku, tak nevím. Tak bych o tom asi přemýšlela. Ale já myslím, že v tomhle je to jasné a vůbec nemám potřebu na tom něco měnit, na tom vztahu,“ nechala se slyšet Kubelková pro eXtra. „Já mám prostě pocit, že když věci fungují, tak je dobré je neměnit,“ dodala moderátorka.

Kdo je Georg Jirasek?

Georg Jirasek se narodil v Čechách v napůl sudetské rodině. Maminka byla Němka, jeho tatínek vlastnil klempířskou firmu v Karlových Varech. Sám Georg odešel do Německa až v roce 1986. Když později jako dospělý muž trávil čas v České republice, poprvé se s Kubelkovou setkal na své roubence, kam přijela se svým otcem, což byl Jiraskův kamarád. Tehdy ještě ani jeden z nich netušil, že budou v příštích letech tvořit krásný pár a narodí se jim dvě dcery.

V době jejich seznámení totiž Kubelková žila s hokejovou legendou, Jaromírem Jágrem, o němž však Jirasek neměl ani tušení. V Německu totiž není hokej vůbec populární, takže Jirasek vůbec nevěděl, kdo Jaromír Jágr je. Na tom však nezáleželo. Osud tomu chtěl, aby Kubelková skončila v jeho náruči. Brzy totiž zjistila, že být partnerkou profesionálního sportovce není žádný med. To si vyzkoušela i u automobilového závodníka Martina Koloce, s nímž vztah skončil kvůli jeho nevěře.

Snažil se, aby vztah fungoval

Jirasek se projevil jako pravý muž a rozhodl se udělat vše pro to, aby vztah s Kubelkovou fungoval. Aby se mohli vídat častěji, přesunul svou firmu z Frankfurtu do Drážďan a společně pořídili dům na místě, odkud to budou mít oba stejně daleko do práce, Jirasek do Drážďan a Kubelková do Prahy. Poté se rozhodl založit ještě jednu firmu přímo v Praze, kde však figuruje Kubelková a jeho bratr. Jak se ukázalo, bylo to skvělé rozhodnutí, protože vzdálenost není v jejich vztahu žádný problém.

