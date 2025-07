Za drsnou maskou se skrývá citlivý muž, který v životě čelil mnoha ranám. Dnes Oldřich Navrátil znovu našel štěstí po boku půvabné manažerky Moniky.

Oldřich Navrátil je v českém filmovém a divadelním světě známou postavou. Televizní diváci ho zbožňují jako zarputilého Nádeníčka z legendárních Básníků nebo jako laskavého tatínka Bajzu z úspěšné série Bylo nás pět. Přestože často ztvárňuje muže s ostrými lokty, v soukromí je klidný, systematický a introvertní. Právě to nás v naší redakci Osobnosti.cz zaujalo a rozhodli jsme se podívat na jeho životní dráhu.

Láska z trampského bálu

Navrátil sice v pozdním věku prožívá klidné období, ale osud mu v minulosti rozdal nelehké karty. Překonal náročnou operaci mozku kvůli cévní malformaci a vyrovnal se i s rozvodem. Již řádku let zpět, stojící po boku bývalé manželky pro pořad 13. komnata přiznal: „Když se vám blíží stříbrná svatba, tak o ten vztah je nutno pečovat. My jsme se na to ale oba vykašlali a dopadlo to tak, jak to dopadlo.“ Řekl ještě, že kdyby mohl věci udělat jinak, více by se staral.

Po odchodu první manželky Dagmar byl herec najednou sám, navíc jejich společná dcera Terezka odjela studovat do Itálie. Už předtím ho postihla ztráta obou rodičů. Navrátil se tehdy rozhodl opustit dům v Třebíči zděděný po dědečkovi a přesunul se natrvalo do Prahy. Nový domov v hlavním městě znamenal i novou lásku. Na jednom trampském plese poznal Moniku, svou současnou partnerku a manažerku. Jejich vztah odstartoval nenápadně, ale na pevných základech. Na magické datum 11. 11. 2011 si naplánovali svatbu a jsou tak manželé už bezmála 14 let.

Radost nachází v práci i zahradničení

Spojuje je smysl pro řád, záliba v pobytu na chalupě a vzájemná opora. Oldřich Navrátil je opravdu zapálený chalupář, moc ho baví práce na zahradě, je to pro něj jednak relax, jednak se tímto způsobem udržuje ve formě. Naopak kutilství prý nikdy nepropadl a spíše tyto činnosti přenechává své manželce, tu to totiž baví a také jí to více jde. Navrátil je ale zase skvělý kuchař, takže role možná mají doma rozdělené trošku méně tradičně, ale všechno to do sede nakonec zapadá.

Navzdory problémům se Navrátil nikdy neuzavřel světu, naopak mezi kolegy vždy nacházel útočiště. Nedávno se představil v Divadle Na Jezerce v nové hře Podivný flám. Hraje herce, který chce skončit se životem, ale jeho záměr překazí řetězec nečekaných událostí. „Má postava je herec, který v domovském divadle hraje upíra, má velké problémy se životem, vychoval dvě děti, které jsou zlé a nelidské, příbuzní se k němu lísají, aby je nevyškrtl z dědictví. Říká si, že u toho nechce být, a jde skočit z mostu. Jenomže se mu tam připlete pár podobných,“ popsal svou roli pro iDnes.cz. Kromě toho ho diváci každou neděli vídají i jako moderátora oblíbeného Receptáře prima nápadů.

Zdroj: Autorský text, Pořad 13. komnata, iDnes, iDnes, Blesk, Wikipedie