Helena Harabinová, maminka Moniky Marešové, se celý život potýká se závislostí na alkoholu. Přiznala temnou minulost.
Při pohledu na tchýni moderátora Leoše Mareše je jasné, po kom jeho manželka Monika Marešová zdědila krásnou tvář. Její maminka je velmi půvabná, stále usměvavá žena, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Málokdo by tipoval, že má za sebou temnou minulost. Nedávno přiznala, že se léčí ze závislosti na alkoholu.
Až na samé dno
Helena Harabinová, maminka Moniky Marešové, manželky moderátora Leoše Mareše, nedávno otevřela bolestivé téma z její minulosti, které ji doprovází až do současnosti a bude po celý život. Přiznala závislost na alkoholu, z níž se v podstatě léčí dodnes. Prožila si bouřlivá studentská léta, ostatně jako většina mladých lidí, jenže u Heleny se občasné popíjení alkoholu, i když ve velkém množství, nakonec zvrtlo a rozvinulo v závislost.
Vše se zlomilo ve chvíli, kdy se odstěhovala do Anglie, kde žila s partnerem, který na ni neměl kvůli práci příliš času, a tak svou samotu začala řešit právě alkoholem. Závislost se projevila naplno, jakmile se rozvedla a vrátila do Česka a začala podnikat v módní branži. Našla si totiž nového přítele, který pro „kapku“ alkoholu sdílel stejnou vášeň jako Helena. „Byl zvyklý konzumovat hodně alkoholu, často tvrdého, a já se s ním snažila držet krok,“ vzpomínala maminka Moniky Marešové v rozhovoru pro Blesk.
Nosila si placatky do práce
Přestože závislost na alkoholu byla u Heleny už v plném proudu, stále fungovala tak, že nikdo nic nepoznal. Dokonce se v jejích 37 letech vypracovala na ředitelku nadnárodní společnosti. Alkohol používala také jako nástroj, aby byla stále výkonná a perfektní a uměla se vypořádat se stresem. Jenže jak to bývá s každou závislostí, nakonec se dostala do bodu, kdy pro ni nebyla prioritou rodina ani práce, ale možnost napít se. Do práce si začala nosit placatky.
V ten moment si uvědomila, že už je zle a dobrovolně nastoupila na svou první léčbu. Dva a půl roku se léčila ambulantně. Když se zdálo, že má vyhráno, potkala špatného muže. Provdala se za abstinujícího alkoholika, který však povolil, napil se a Helenu stáhl s sebou. Dobrovolně vyhledala pomoc, když absolvovala cestu za volantem pod vlivem alkoholu z Prahy až do Písku. Dnes se zdá, že je z nejhoršího venku. Helena se svěřila se svým příběhem na Instagramu. Její dcera je na ni nesmírně pyšná.
Zdroj: Autorský text, Blesk, PrimaŽeny, Instagram Heleny Harabinové