Eva Hacurová je šťastně zadaná již řadu let. Dokonce došlo i na zásnuby, ale na svatbu s partnerem ještě stále čekají.
Herečka Eva Hacurová se do povědomí diváků zapsala především rolí sympatické motorkářky Alice z nekonečného seriálu Ulice, kde okouzlila nejen postavu Bedřicha Lišky, ale i většinu diváků. Veřejnost se začala více zajímat o její pracovní i osobní život a sledovat některé její nové projekty. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co dnes Eva dělá a kdo je jejím životním partnerem?
Kdo je Eva Hacurová
Eva Hacurová se narodila v Prostějově, vystudovala konzervatoř v Brně a je absolventkou Divadelní akademie múzických umění v Praze. V současné době ji můžete vídat v Divadle v Dlouhé, kde již ztvárnila řadu rolí, nebo ve Studiu Hrdinů. V roce 2017 získala Cenu divadelní kritiky v kategorii Talent roku, za svůj herecký výkon ve filmu Chyby byla nominována na Českého lva v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli. Na televizních obrazovkách jste ji pak mohli vidět v již zmíněné Ulici nebo v seriálech Most!, Kukačky či Děcko.
S kým sympatická herečka žije
V Ulici coby Alice svou lásku našla, i když se bohužel neradovala ze šťastného konce. Ten se zdá být reálnější v jejím osobním životě. Lásku totiž našla díky divadlu v Kryštofu Vondráčkovi, synovi slavného herce Jana Vondráčka. Byl to totiž právě on, kdo Kryštofa Evě dohodil. „Chodila jsem tehdy s jiným klukem. Honza mi Kryštofa představil a já hned věděla, že vůči sobě máme nějakou formu slabosti. Když jsem se rozešla s bývalým, tchán řekl, že ho to moc mrzí – a šel zavolat Kryštofovi, že může ‚nastoupit‘. A on nastoupil,“ popsala Hacurová s humorem pro Novinky.
Eva se tak jednou provdá do herecké rodiny, protože nejen budoucí tchán, ale i švagr Vojtěch je herec. Její přítel je pak účetní a překladatel, jsou spolu již řadu let, v dubnu 2022 se jim narodila dcera Lada. Mimochodem výběrem jména se nechali inspirovat právě v Ulici, kde se Bedřichovi, bývalému partnerovi Alice, později narodila dcera, kterou pojmenoval Lada.
Dlouhé roky jsou dokonce i zasnoubení, Kryštof svou milovanou požádala před 5 lety na Štědrý den o ruku, ale na svatbu stále ještě nedošlo. Tehdy v tom hrála roli proticovidová opatření. „Byla spousta párů, které rušily svatby, omezovaly počty hostů, přesouvaly termíny, a to my nechceme. Na to dobré se vyplatí si počkat,“ uvedla herečka věci na pravou míru v rozhovoru pro Blesk. Kdy se bude konat veselka, je zatím ještě ve hvězdách, nicméně místem jsou si oba jistí. Svatba bude v Divadle v Dlouhé, kde ona působí a Vondráček tam v podstatě vyrostl.
Eva a Kryštof mají krásný vztah, který nepotřebují do roka a do dne od zásnub zpečetit svatbou. Vzájemnou láskou jsou si jistí, Eva navíc na svého partnera nedá dopustit ani jako na otce. Může se na něj ve všem spolehnout.
