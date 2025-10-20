Felix Slováček byl za svůj život dvakrát ženatý. Jeho první žena okouzlila i Karla Gotta a Ladislava Štaidla.
To, že je muzikant Felix Slováček velkým obdivovatelem ženského pokolení, je dobře známo i naší redakci Osobnosti.cz. Jen jedna žena mu v životě nestačí, a tak se stalo, že si našel milenku jak během svého prvního manželství, tak i druhého s Dádou Patrasovou, s níž je stále ženatý.
Za první manželku pojal manekýnku
To, že má Felix Slováček vytříbený vkus na ženy, dokázal už v případě svého prvního manželství. Oženil se s půvabnou blondýnkou Renée Wevelsiepovou, která v době své největší slávy patřila k nejúspěšnějším manekýnkám. Zajímavostí je, že se jí dvořil dokonce i sám Karel Gott, ale Renée dala přednost Slováčkovi, a tak se stalo, že na jejich svatbě šel nevěstě za svědka právě Gott. Krásné manekýnce se však dvořili nejen tito dva velikáni hudby, ale i jiní, zmiňme například Ladislava Štaidla.
Renée a Felix spolu byli opravdu šťastní a svou lásku potvrdili nejen sňatkem, ale také potomkem. Narodila se jim dcera René, kterou můžete znát především díky jejímu hlasu. Živí se totiž převážně dabingem. S dcerou měl ale Slováček mnoho let vztah na bodu mrazu, může za to jeho nevěra. Doposud idylické manželství bylo ohroženo seznámením Slováčka s Dádou Patrasovou. Za ní nakonec saxofonista odešel. Dcera mu nemohla mnoho let odpustit a nepromluvila s ním ani slovo. Dnes už jsou si velmi blízcí.
O mnoho let mladší milenka
Tři roky se táhl rozvod s Renée, dokud nebyl Slováček opět svobodný muž. Jenže jak se zdálo, manželství mu chybělo a neváhal se téměř ihned po rozvodu postavit k oltáři s krásnou Patrasovou. Společně přivedli na svět syna Felixe a dceru Annu Julii, která letos v dubnu podlehla rakovině. Ovšem ani toto manželství nezůstalo neposkvrněno nevěrou. Slováček si totiž začal s výtvarnicí Lucií Gelemovou. Panoval mezi nimi 40letý věkový rozdíl, který se nakonec ukázal důvodem k jejich rozchodu.
Patrasová o Gelemové věděla, jejich vztah byl veřejně známý, dokonce tvrdila, že by souhlasila i s rozvodem, pokud by Slováček chtěl, ale ten se nakonec nekonal, takže Patrasová zůstala Slováčkovou partnerkou jen na papíře. A tak je tomu dodnes, i když Slováček s Gelemovou již dávno netvoří pár. Gelemové bylo 30 let, když se se Slováčkem seznámila a přirozeně došlo na téma rodina. Chtěla děti, ale Slováček už ne. Po smrti své dcery Anny Julie uvedl, že svého rozhodnutí lituje. Jeho první manželka Renée Wevesiepová zemřela v roce 2024.
Zdroj: Autorský text, CNNPrimaNews, iDNES, AhaOnline