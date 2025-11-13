Pavla Tomicová trpí při každém kroku. Úraz z dětství způsobil, že ji celý život doprovází bolest.
S nadváhou a obezitou je spojena celá řada vážných i méně vážných onemocnění. Herečku Pavlu Tomicovou už roky trápí zdravotní potíže a bohužel přetrvávají i poté, co výrazně zhubla, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. Shození několika přebytečných kil základní problém zkrátka nevyřešilo. Herečka se sice cítí mnohem lépe, ale bolest ji doprovází na každém kroku.
Žije v bolestech
Problémy spojené s pohybem řeší herečka Pavla Tomicová celý život. Přestože některé potíže odezněly, nebo se alespoň zmírnily díky výraznému úbytku tělesné hmotnosti, bolesti neodešly. Herečka dokonce přiznala, že podle své diagnózy by neměla chodit vůbec. Sami lékaři se podivují, že je toho schopná. Každý krok je pro ni utrpení a nepohodlí v důsledku bolesti musí pravidelně konzultovat s lékaři, kteří jí pomáhají potíže tlumit, aby vůbec mohla fungovat.
„Jsem po úrazu, v dětství jsme spadla z výšky na koleno a celý život to tam bylo jako popraskané vajíčko. Před několika lety mi to prasklo úplně a vyndali mi zbytky té chrupavky. To koleno není dobré a můj ortoped mi tvrdí, že podle mé diagnózy bych neměla chodit. Když jsem šla do StarDance, říkal, že nechápe, jak je možné, že chodím, ale když prý chodím, tak ať si tančím,“ svěřila se Tomicová pro Super.
Práce jí pomáhá
Sama ale také přiznává, že práce je pro ni nejlepším lékem. Jakmile vstoupí na divadelní prkna nebo natáčecí plac, bolest jako kdyby zmizela. Je vděčná za množství pracovních nabídek, i když to znamená, že občas neví, kam dříve skočit. Vystupuje jak v Praze, tak i v jejím milovaném Hradci Králové, domov našla v obou městech.
Svěřila se také, jak je na tom aktuálně s láskou. Bohužel se v tomto ohledu v jejím životě nic nezměnilo, i když ona sama přiznává, že ještě nedávno si nedokázala představit, že by dala šanci seznámení s novým mužem. Teď už je to všechno jinak. „I když se psalo leccos, bohužel se nikdo neobjevil. Nebyla jsem tomu otevřená, ale už začínám být. Člověk nikdy neví,“ dodala.
