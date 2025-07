Dominátor znovu září. Po boku má partnerku, s níž ho pojí blízkost, humor i láska k přírodě. Společně také založili rodinu a k tříletému synkovi přibyla letos v únoru ještě holčička.

Po rozvodu s manželkou Alenou a následném vztahu s Libuší Šmuclerovou zůstal Dominik Hašek několik let bez stálé partnerky. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že se to změnilo kolem roku 2020, kdy se v jeho životě objevila Lenka. Zprvu se objevovali nenápadně, ale postupně se ukázalo, že vztah je vážný. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, Lenka pochází z Brna a mediální pozornost příliš nevyhledává. A jen to jen pár měsíců, co dvojice přivítala na svět druhého potomka.

Není celebrita, ale dokáže zaujmout

Právě v roce 2020 v rozhovoru pro iSport Hašek poprvé přiznal, že s mladší Lenkou tvoří pár. Jejich společné chvíle se tehdy točily hlavně kolem sportu a pobytu venku. Dvojici spojovalo právě to, že se spolu nenudí. „Často spolu vyrážíme na kolo, na lyže, na houby,“ popisoval Hašek. Z Lenky se tak nestala jen partnerka, ale i společník, se kterým může trávit běžné dny i výjimečné chvíle. Dokonce s nimi občas vyrazila i Haškova dcera, což bylo jasným signálem toho, že vztah je vážnější.

Když vás spojuje humor a stejné názory

A skutečně nešlo jen o nějaký krátký románek, v srpnu 2021 oznámili, že čekají dítě, a v říjnu se narodil syn Honzík, to bylo hokejové legendě 56 let. A jak to zvládá? „Mám dost energie. Je to jiný, než když mi bylo třicet a měl jsem prvního syna a dceru, ale užívám si to. Baví mě to, je to krásný, když máš kolem sebe takovýho krásnýho kloučka. V každým případě ho povedu ke sportu,“ svěřil se Hašek nedávno v rozhovoru pro O2TV Sport.

A to, že má na děti Hašek stále energie dost, dokládá i fakt, že se s Lenkou rozhodli rodinu ještě rozšířit. K letošním šedesátinám si tak bývalý hokejový brankář nadělil dalšího potomka. V únoru se jim narodila dcera Terezka. „Je to krásné, její bratříček Honzík má ségru a je to krásný, když jsou dva,“ prozradil v rozhovoru pro Blesk. Přiznal, že je hrdý na všechny své děti, i dvě starší, které už mají své vlastní životy. Svatbu každopádně v tuto chvíli neplánuje, protože toho mají s miminkem až nad hlavu.

