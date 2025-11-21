Herečka Dagmar Havlová čelila v minulosti mnoha spekulacím o novém vztahu po smrti manžela Václava Havla. Ona je však stále vyvrací.
Uběhlo už dlouhých 14 let od smrti prezidenta Václava Havla a mnozí tak spekulují, komu odevzdala své srdce bývalá první dáma Dagmar Havlová, jak redakce Osobnosti.cz zaregistrovala. Spekulací už byla celá řada, přesto herečka stále uvádí, že žije sama se svým psem a je tak spokojená.
Je jako velká voda
Dagmar Havlová, dříve Veškrnová, je česká herečka a také bývalá první dáma. Před dvěma lety oslavila 70. narozeniny, ale to ji od lásky k životu rozhodně nijak neodrazuje, spíše naopak. Kam přijde, je jako velká voda přinášející radost a úsměv. Dagmar je herečkou mnoha rolí, a přestože se do povědomí diváků zapsala spíše komickými postavami bláznivých mladých holek, brzy dokázala, že je stejně výborná i ve vážných projektech.
Srdce národa si však získala nejen jako vynikající herečka, ale také jako první dáma, manželka prezidenta Václava Havla. Zpočátku to neměla nijak lehké, lidé ji srovnávali s oblíbenou Olgou Havlovou, ale brzy všem dokázala, že místo po boku Václava Havla má zasloužené. Sňatek nebyl z její strany žádný kalkul, mnoho let byli přáteli, mezi nimiž se nakonec zrodila láska.
S kým žije dnes?
Jako první dáma se své herecké kariéry dočasně vzdala, ovšem po smrti manžela se k herectví opět vrátila, i když už ne v takovém rozsahu jako dříve. Veřejnost však zajímá, zdali se po ztrátě manžela po letech opět zamilovala a prázdné místo v jejím srdci zaplnil nový muž. Přestože se mnohokrát spekulovalo, že má herečka partnera, ona tyto domněnky vyvrací.
„Ne, a ani nikoho nehledám. Muž si mě musí vybojovat,“ řekla před lety v rozhovoru pro Blesk. Žije nadále v pražské Ořechovce, jak psaly Prima Ženy, a domácnost sdílí pouze se svým milovaným pejskem, fenkou bostonského teriéra Jackie. Volný čas věnuje především své dceři Nině a jejím dvěma dětem a svým přátelům. Roli babičky si tak herečka užívá naplno a je tak spokojená.
