Jen málokdo v Česku by neznal Dádu Patrasovou. Děti na ní vyrostly, dospělí ji obdivovali a bulvár o ní psal desítky let.
Zatímco pro generace dětí je Dáda Patrasová především neustále usměvavou „královnou školky“, pro filmové fanoušky zůstává symbolem půvabu a krásy, kterou obdivoval dokonce i slavný Alain Delon, jak jsme zaregistrovali v naší redakci Osobnosti.cz
Od harfeny k pohádkám
Umění měla Dagmar Patrasová doslova v krvi. Její otec Karel Patras byl renomovaným harfenistou, maminka zase zpěvačkou. Malá Dáda tak vyrůstala v prostředí hudby a divadla, což předurčilo její další kroky. Už jako dítě se objevovala v televizi a rychle se stala známou tváří.
Postupně se z ní stala „královna dětských srdcí“. Strašidýlko Emílek, královna Koloběžka první, ale především kouzelná žížala Julie – to všechno jsou postavy, díky nimž na ni vzpomíná snad každý, kdo vyrůstal v 80. a 90. letech. Kouzelná školka, videokazety s písničkami i koncerty plné dětí.
Sexsymbol filmového plátna
Vedle dětských rolí si ale Patrasová dokázala vybudovat i image přitažlivé ženy. Málokdo zapomene na scénu z filmu Vrchní, prchni!, kdy se objevila v mokrých průsvitných šatech. Objevila se také v seriálu Arabela nebo ve sci-fi hitu Návštěvníci.
Na výsluní popularity ji vynesla i krása a šarm, díky nimž si ji všimli i slavní zahraniční kolegové. „Dodnes si vzpomínám, jak tehdy srkal ústřice a při tom na mě koukal tím svým magickým pohledem,“ popsala setkání s Alainem Delonem pro Blesk. Románek se ale nekonal. „Byla jsem poměrně čerstvě vdaná za Felixe. Těšila jsem se domů, stýskalo se mi po něm,“ vysvětlila herečka.
Život s Felixem Slováčkem
Právě saxofonista Felix Slováček se stal jejím osudovým mužem, i když jejich vztah nikdy nebyl jednoduchý. Když se poznali, byl Slováček ještě ženatý a rozvod trval roky. Později navíc čelili veřejně propíraným krizím, včetně Slováčkova vztahu s malířkou Lucií Gelemovou. Ten dokonce po letech litoval, že spolu neměli dítě.
Z manželství s Patrasovou vzešli dva potomci, syn Felix junior a dcera Anička, která se vydala na hereckou dráhu, ale v roce 2024 podlehla zákeřné rakovině. Tato tragédie rodinu zasáhla jako nic předtím.
Dětské písničky, které zlidověly
Kariéra Patrasové se zlomila v momentě, kdy Slováček navrhl, aby natočila album dětských písniček. Z nápadu se stal hit, který ovlivnil celé generace. Píseň Chytila jsem na pasece žížalu si zpívají děti dodnes a Dáda díky tomu získala status jedné z nejúspěšnějších interpretek pro nejmenší. Následovaly videoklipy, televizní pořady i vystoupení. Dáda se stala neodmyslitelnou součástí dětského světa – podobně jako Kouzelná školka, kterou léta moderovala. Její koncerty byly vyprodané a kazety s písničkami se staly hitem každé domácnosti s dětmi.
