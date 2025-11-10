Herec a muzikant Antonín Holub má sice slavné příjmení, ale prosadil se skutečným talentem. Dlouho žil mezi Paříží a Prahou, teď se ale vrátil zpět do Česka.
Jméno Antonína Holuba se v českém kulturním prostředí začíná skloňovat čím dál víc. A ne, není to jen díky jeho slavným rodičům, ale hlavně díky tomu, že je talentovaným hercem, který si otevřel dveře i za hranicemi Česka. Syn herečky Báry Hrzánové a herce Radka Holuba vystudoval muzikálové herectví na prestižní škole École de Comédie Musicale de Paris (ECM de Paris), kam se dostane jenom zlomek uchazečů. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, co teď právě dělá.
Mezi dvěma světy
Antonín dlouhé roky pendloval mezi Prahou a Paříží a pohyboval se jak ve světě divadla, tak hudby. Život na dvou místech pro něj byl nejenom výzvou v logistickém směru, ale poskytl mu i určitou inspiraci. „Velký rozdíl to není, protože je to pořád malý cirkus, stejné divadlo. Tam je to taky malý rybníček, i když trochu ve větším,“ řekl v pořadu Show Jana Krause. Aktuálně se však z Francie přestěhoval zpět do Prahy, jak uvedl v rozhovoru pro Blesk. Bude bydlet sám v bytě, který patří jejich rodině.
Právě jeho schopnost se jakoby „přepínat“ mezi dvěma kulturními prostředími mu dala celkem výjimečnou perspektivu. Ve Francii se věnoval hlavně muzikálům a spolupracoval s mladými hudebníky, zatímco v Česku hraje v inscenaci Dobře rozehraná partie po boku svých rodičů, dále ve Vršovickém divadle Mana hraje v představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní a zkouší v Divadle Viola představení Olmerka (kde také hraje Bára Hrzánová).
Vedle herectví je Antonín mimo jiné i aktivním hudebníkem. Hraje na housle, baskytaru i ukulele v kapele Condurango, kterou jeho maminka Bára Hrzánová založila už před 40 lety. Hudba jejich rodinu spojuje, mají k sobě díky ní blízko. V kapele panuje pohodová atmosféra, žádné hvězdné manýry, ale čistá radost z hraní. Antonín to zdědil po mamince, která hudbu vždy vnímala jako svobodu, ne jako povinnost.
Herecké geny má i po dědečkovi
Antonín má umění doslova v krvi. Jeho dědeček Jiří Hrzán, legendární herec a komik, patřil k ikonám českého filmu 70. let. Zemřel bohužel tragicky ve 41 letech po pádu z výšky, ale jeho charisma a energie se v rodině drží i nadále. Není proto divu, že Antonín herectví vnímá především jako určité poslání, ne jako nutné povolání.
V představení Dobře rozehraná partie se potkává na jednom jevišti s rodiči i s režisérkou Lídou Engelovou, což je dlouholetá rodinná přítelkyně. „Byla jsem si vědoma toho, že jestli se má Tonda naučit hrát i česky, tak nejlepší škola je drsná škola Lídy Engelové, protože je opravdu drsná, ta škola,“ svěřila se maminka Hrzánová v pořadu Show Jana Krause.
Bára Hrzánová a Radek Holub
Bára Hrzánová je energická a zábavná žena s výrazným projevem na jevišti. Publikum si ji pamatuje z filmů jako Modrý tygr, Spiklenci slasti nebo z nezapomenutelných rolí v divadle. Kromě herectví se věnuje i hudbě, právě s kapelou Condurango, kde vystupuje se synem. Její osobní i umělecký život byl vždy plný vášně a upřímnosti, která z ní dělá jednu z nejautentičtějších hereček současnosti.
Její partner, Radek Holub, se proslavil díky filmům Bastardi, Černí baroni nebo První republika. Na první pohled působí jako drsňák, ale v soukromí je to podle blízkých spíše introvert s velkým smyslem pro humor. Pár spolu tvoří už více než 20 let, a přestože se o jejich vztahu čas od času objevily spekulace o krizích, vždy stáli při sobě, na jevišti i mimo něj.
