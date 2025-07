Herečka Aneta Krejčíková má mladší sestru, která je nadanou tanečnicí a před lety zkusila štěstí v talentové pěvecké soutěži.

Herečka Aneta Krejčíková se proslavila především rolí Gábiny Pumrové z nekonečného seriálu Ulice, jehož součástí je už od samotného počátku. Je krásná a je úspěšná, to je obecně známo. Málokdo však ví, že má mladší sestru Kateřinu, která také nezahálí. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, skvěle zpívá a ještě lépe tancuje, pyšnit se může titulem vicemistryně ČR v tanci.

Kdo je Kateřina Krejčíková

Krásná Kateřina zkoušela prorazit coby zpěvačka, a proto se před 4 lety rozhodla zkusit štěstí v pěvecké talentové soutěži Česko hledá Superstar. Jenže nečekala, že na ni padne taková vlna kritiky. Ne od samotných porotců, ale především od veřejnosti. V porotě totiž tehdy seděla herečka Patricie Pagáčová, kolegyně Anety Krejčíkové, s níž se roky potkávaly na natáčení Ulice a staly se z nich nejen kolegyně, ale především dobré kamarádky. Patricie dala Kateřině svůj hlas a obvinění z protekce bylo na světě.

Dnes se ale nemusí bát, že by o jejím talentu někdo pochyboval. Stejně jako její sestra Aneta je i Kateřina součástí uměleckého světa. Už od dětství se věnuje latinskoamerickým tancům a v oboru je skutečně jednička. Podařilo se jí získat tituly vicemistryně ČR a dnes je velmi vyhledávanou tanečnicí. Působí také v Hudebním divadle Karlín, v minulosti i v Divadle Na Fidlovačce.

Musely si k sobě najít cestu

Aneta i Kateřina mají mezi sebou krásný vztah, nicméně nebylo tomu tak vždy. V dětství mezi děvčaty působila velká rivalita, takže se stávalo, že to mezi nimi občas zaskřípalo. Začalo to jejich vzhledem. Kdo by čekal, že si sestry budou rády půjčovat své oblečení a parádit se, je na omylu. Aneta přiznala, že považovala Kateřinu vždy za tu krásnější především kvůli tomu, že byla hubenější.

Jak to ale tak bývá, čas všechno srovnal, a když dívky překročily práh dospělosti a vymanily se z puberty, jejich vztah začal nabývat na síle a nyní je jejich sesterské pouto nerozbitné. Jsou si vzájemnou oporou a také múzami. Přestože se každá věnuje jiné profesi, obě spojuje umělecký svět. Rády by se vídaly častěji, ale množství práce jim v tom brání. Zároveň jsou obě už maminkami, takže skloubit práci a mateřství je někdy obtížné, natož si najít čas pro sebe.

