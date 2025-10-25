Předseda hnutí ANO a budoucí premiér Andrej Babiš odcestoval s rodinou na pár dní do Ománu.
Andrej Babiš nepřestává provokovat své odpůrce, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo. Proč také, letošní volby do Poslanecké sněmovny už vyhrál, a přestože má nyní plné ruce práce se sestavováním nové vlády, vyrazil s rodinou na luxusní exotickou dovolenou. Navíc jeho manželka s dcerou ukázaly, že drahé značky jim nejsou cizí.
Pozdravy z dovolené
Andrej Babiš a jeho rodina utekli na pár dní za teplem a sluníčkem, aby si odpočinuli od náročných měsíců, které doprovázely Babišovu kampaň, a také nabrali síly na nadcházející dny, které jistě nebudou pro žádného člena rodiny jednoduché. Předseda hnutí ANO však nezapomněl ani na své sledující na sociálních sítích. Pro některé možná provokace, pro jiné srdečný pozdrav z dovolené, když budoucí premiér ke společné fotografii napsal: „Moc vás všechny zdravíme.“
Na první pohled je jasné, že si rodina umí užívat luxusní dovolené i oblečení. Zatímco pánové se drželi ještě celkem při zemi, syn Frederik zvolil kraťasy cca za 2 000 korun a otec cca do 9 000 korun, které mu dle jeho slov koupila manželka v akci, dámské osazenstvo se rozšouplo.
Žádné pantofle z tržnice
Dcera Vivien se rozhodně nespokojila s obyčejnými žabkami z tržnice, nazula na své krásné nožky pantofle italské značky za 25 000 korun. Zřejmě se zhlédla ve stylu své maminky, která za svou dcerou rozhodně nijak nezaostávala. Monika Babišová se totiž nechala zvěčnit s náramkem z růžového zlata za zhruba 150 000 korun. Nedivíme se, že si ho přibalila s sebou. Takový šperk chcete mít raději stále na očích. Nicméně všechno krásné musí jednou skončit a dovolenou v Ománu už má rodina Babišových za sebou. Teď už zpět k rozdělané práci.
Zdroj: Autorský text, Instagram Andreje Babiše