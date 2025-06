Mladší dcera herečky Sabiny Laurinové pomalu uvažuje, co po střední škole. Vypadá to, že ve stopách své maminky nepůjde.

Herečka Sabina Laurinová má dvě krásné dcery, které jsou důkazem toho, že jablko skutečně nepadá daleko od stromu. Obě jsou nádherné po své mamince a zároveň i velmi talentované. Zatímco starší Valentýna už ví, co od života chce a jakou cestou se bude ubírat, mladší Maja má před sebou velké rozhodování. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že na uměleckou dráhu to u ní nevypadá.

Krásné po mamince

Sabina Laurinová má dceru Maju se stomatologem Karlem Kameníkem, s nímž se zasnoubila v roce 2007 a hned o rok později se jim narodila dcera. Jejich zasnoubení trvalo mnoho let, ale na svatbu nikdy nedošlo. Rodiče Maji se mezitím stačili v roce 2013 rozejít. „Myslím si, že ve vztahu, zvlášť v dnešní době, je důležité, aby lidé byli nesobečtí,“ uvedla kdysi Laurinová pro deník AhaOnline.

Ani jedna z dcer svou maminku rozhodně nezapře. Na první pohled je jasné, že se příliš nepotatily, jejich krása je odrazem jejich slavné matky. Ačkoli by je ale všichni nejraději viděli v rolích modelek, dívky si vybraly jiné cesty. Starší Valentýna zkouší své štěstí v herectví a mladší Maja se ještě nedokáže rozhodnout.

Herectví nebo psychologie

Maja žije v jedné domácnosti se svou maminkou, ale ráda by se už osamostatnila. „Kouká po brigádě, aby si také vyzkoušela pracovat a zjistila, že nic není zadarmo a že si člověk musí všechno zasloužit. Čeká ji teď další etapa,“ řekla o své mladší dceři herečka pro web eXtra. Stejně tak přemýšlí, jakou kariéru si zvolí.

Zatím to vypadá, že se vydá zcela jiným směrem než její matka a sestra a českému showbyznysu se nakonec vyhne. Zdá se, že v tomto případě bude více po tatínkovi, Karlu Kamínkovi, a po střední škole zvolí obor exaktnější. „Spíš ji zajímá psychologie. My jsme s Vájou, když na to přijde, extroverti, kdežto Mája je spíš tichý pozorovatel, který silně všechno vnímá a analyzuje. Může působit jako introvert, ale není. Možná půjde úplně jinou cestou než my a bude se věnovat psychologii nebo psychiatrii. Uvidíme, čím nás překvapí,“ rozpovídala se Laurinová pro IDnes.

Smůla v lásce

Doufejme, že dcery Sabiny Laurinové budou mít stejné štěstí po pracovní stránce, ale po té osobní je snad stejný osud nepotká. Herečka totiž nemá příliš velké štěstí v lásce. Dceru Valentýnu počala se zpěvákem a frontmanem kapely Kabát Pepou Vojtkem a dceru Maju se stomatologem Karlem Kameníkem, jak již bylo uvedeno. Dříve byla ve vztahu i s hercem Michalem Dlouhým. Ani jeden ze vztahů však nevyšel. Vzhledem k tomu, že po každém rozchodu po ní šel bulvár, rozhodla se pro příště mlčet. Zdali je nyní sama nebo jen o svém partnerovi nechce mluvit, to se neví.

