Europoslankyně Danuše Nerudová překvapila veřejnost novým účesem. Zatímco někteří obdivovali svěží změnu, jiní nešetřili kritikou.
S koncem prázdnin a blížícími se volbami se europoslankyně rozhodla, že potřebuje svěží start. „Bylo na čase udělat něco s tou mladostí a pohledností,“ komentovala svůj nový sestřih a barvu na svém Facebooku. Fotografie okamžitě kolovaly sociálními sítěmi a většina fanoušků reagovala dobře. Několik lidí ale považovalo změnu za krok zpět. V naší redakci Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že nejvíce se mezi „anti-fanynky“ angažovala Linda Finková, která reagovala prakticky hned.
Ostré reakce na sociálních sítích
Jeden z kritických komentářů nezůstal bez odezvy. „Asi špatně vidíte,“ napsala jedna z dam, jejíž postoj byl jasně proti Nerudové. Situaci však nemohla nechat bez odezvy Linda Finková, známá svou bystrou ironií a smyslem pro humor. „Bohužel vidíme dobře,“ odpověděla a připojila fotografii oné komentující. Reakce byla trefná a okamžitě vyvolala vlnu smíchu. Nerudová sama pak přispěla svou vstřícnou odpovědí: „Vlasti, vidím dobře. A vidím, že vám to moc sluší. Držte se,“ čímž uzavřela menší virtuální střet.
Linda Finková je vtipná
Zpěvačka a herečka Linda Finková je známá smyslem pro humor a ochotou postavit se za kohokoli, kdo to potřebuje. Když se na sociálních sítích objevily negativní komentáře na nový účes Danuše Nerudové, neváhala a rozhodla se zasáhnout. Na kritiku reagovala s vtipem a nadhledem. Reakce nejenže rozesmála sledující, ale ukázala, že Finková umí brát věci s nadhledem a nebojí se postavit za kolegy.
Danuše Nerudová na tuto situaci reagovala klidně a diplomaticky. Oslovila kritičku přímo, vyzdvihla její profilovou fotku a dodala, že jí to velmi sluší. Tímto způsobem ukázala, že negativní komentáře jí náladu rozhodně nezkazí. Ostatně nedávno se na Instagramu právě tématu negativních komentářů věnovala. „Mně osobně už podobné příspěvky neubližují a moc si přeju, aby neubližovaly ani mým dětem. Vedou mě ale k otázce: Mluví takhle ten člověk i doma se svými nejbližšími?“ uvedla tehdy.
Vztah mezi Lindou Finkovou a Danuší Nerudovou
Obě dámy se v minulosti několikrát veřejně podpořily a jejich vzájemný vztah vypadá víceméně přátelsky. Finková, známá svým smyslem pro humor a otevřeností, se často vyjadřuje k veřejným osobnostem a situacím, které považuje za důležité. Její reakce na kritiku Nerudové tedy spíše svědčí o její ochotě postavit se za kolegy a projevit solidaritu.
Danuše Nerudová, která se v roce 2024 stala europoslankyní, je známá svým profesionálním přístupem a angažovaností v politice. Její rozhodnutí reagovat na kritiku s klidem a humorem ukazuje její vyspělost a schopnost zvládat tlak veřejného života. Je vidět, že i v politice a veřejném životě je možné jednat s respektem a vzájemnou podporou.
