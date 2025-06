Andrej Babiš, miliardář a politik, bydlí v luxusní vile v Průhonicích. Patří mu tam i sokolovna, fitness centrum a restaurace.

Žije v Průhonicích od počátku devadesátých let a zamiloval si je na první pohled. A průběžně tam skoupil hned několik nemovitostí. Kdo do Průhonic zavítá, zjistí tam, že Andrej Babiš je majitelem luxusní francouzské restaurace, cukrárny a pekárny, sokolovny s fitness centrem, hotelu Paloma, domova důchodců a pravděpodobně i jedné z tamních čerpacích stanic. Na Osobnosti.cz nás ale zajímalo samotné Babišovo bydlení.

Tady je Babišovo…

Vypadá to, že je možná úmyslem tohoto politika a podnikatele skoupit Průhonice celé. Jakmile se v této obci uvolní lukrativní objekt nebo pozemek, už je tu movitý kupec, místní občan Andrej Babiš.

Jak zmiňuje web Týden, v obci jeho firma Imoba spravuje také projekt Park Resort Průhonice, což je v podstatě městská vilová čtvrť s luxusními rezidencemi s poměrně rozsáhlými zahradami, které v sobě mají skloubit eleganci, moderní bydlení a pohodlnost. Jedna z nemovitostí pak měla být jeho vlastní – rohový pozemek, který vznikl propojením šesti parcel, jak píše web LivingIPrima.

Výstavba rodinné vily zastavena

Když se však Andrej Babiš a jeho manželka Monika rozešli, na tohle společné rodinné bydlení už nedošlo. V důsledku změny rodinných poměrů se stavba jejich nového domova, který měl být hotový v letošním roce, zastavila. Monika se údajně přestěhovala do jedné z vilek v této čtvrti. A Babiš se v médiích nechal slyšet, že stěhování neplánuje a zůstává ve svém původním domě.

Vila Andreje Babiše je cihlová, dvoupatrová a ve všech směrech naprosto luxusní. Navíc je kolem dokola obrostlá hustou vegetací, takže Babiš i jeho blízcí mají zajištěno dokonalé soukromí. Bezpečnost zajišťuje špičkový kamerový systém.

Tento Slovák patří k nejbohatším Čechům

Co se týká investování, mohli by se mnozí z nás od něj učit. Z tohoto hlediska je tento kontroverzní politik velice úspěšný. Ovšem, když je z čeho, to se to investuje. V roce 2024 označil magazín Forbes Babiše za sedmého nejbohatšího Čecha, a to s hodnotou majetku víc než 79 miliard korun.

Zdroje: Autorský text, Týden, Forbes, PrimaLiving