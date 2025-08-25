|

Starší dcera Felixe Slováčka se proslavila hlavně svým hlasem. Vztah s Dádou otci dlouho neodpustila

Fotografie Felixe Slováčka
Foto: Nextfoto, Felix Slováček na TK k vánočnímu koncertu Terezy Mátlové
Když se řekne René Slováčková, více než obličej si většina diváků vybaví její hlas. Dnes totiž patří mezi nejznámější dabérky v Česku.

Herecké a hudební geny se v rodině Felixe Slováčka předávají z generace na generaci. Není tedy žádným překvapením, že Felixovy děti měly už odmala vřelý vztah k hudbě a obecně umění. Syn Felix je dnes slavný dirigent a saxofonista, zesnulá dcera Anička byla zase známou herečkou a zpěvačkou. Jakou kariérní cestu si vybrala Felixova první dcera René?

S otcem měla dlouho špatný vztah

Je to především Dáda Patrasová, která je dlouhodobě spojována s Felixem Slováčkem jako jeho životní láska, avšak nebyla to ona, kdo se stal jeho první ženou. Tou byla Renée Wevelsiepová – žena, kterou kolegové obdivovali a kráska, kterou Felixovi v době jejich manželství záviděl téměř každý. Právě z manželství s Renée vzešla na svět dcera René a ačkoliv se o ní zas tak často nemluví, patří mezi nejvýraznější tváře českého dabingu.

Zdroj fotografie: Nextfoto, Felix Slováček s dcerou René na křtu magazánu Statuss

René se narodila v roce 1975 do šťastné rodiny, která se však brzy začala otřásat v základech. Významný podíl na tom mělo především setkání Felixe s Dádou Patrasovou, se kterou v 80. letech začal randit a následně si společně pořídili vilu na Vinohradech. V roce 1983 se pak vzali a dcera René mu to následně dlouhá léta nemohla odpustit. Napětí se ale po letech podařilo překonat a cestu si k sobě přece jen nakonec našli.

Všechna zášť šla bokem a René má dnes se svým otcem velmi blízký vztah. Felix jí dokonce šel v roce 2023 za svědka na její svatbě, tráví spolu výlety a dokonce i dovolené. V minulém roce ale musela čelit René další ráně osudu – ve věku 76 let jí totiž zemřela maminka, Renée Wevelsiepová.

Dnes je známou dabérkou

Stejně jako její maminka, i René se vydala do světa umění a brzy se začala objevovat ve známých českých seriálech – například v Ordinaci v růžové zahradě. Největší uznání si ale získala jako dabérka a její hlas tak znají diváci daleko častěji než její tvář. Nutno podotknout, že je v této branži naprosto jedničkou a o nabídky rozhodně nemá nouzi.

V minulosti například propůjčila hlas postavám v seriálech Ztraceni, Hvězdná brána, Kriminálka New York nebo Zoufalé manželky. Co se filmů týká, její hlas jste mohli slyšet například ve snímcích Fotr je lotr, Terminátor 3: Vzpoura strojů, 28 dní poté nebo Dokud nás smrt nerozdělí.

